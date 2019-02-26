كشف خالد جلال المدير الفني السابق لفريق الشعلة عن أساب رحيله عن تدريب الفريق السعودي.

واعتذر خالد جلال بشكل رسمي عن عدم الاستمرار في منصبه كمدير فني لفريق الشعلة.

وقال خالد جلال لـFilGoal.com: "تقدمت بالاعتذار لنادي الشعلة لأن الفريق لن يحقق أهدافي التدريبية في الفترة المقبلة".

وأضاف مدرب الزمالك السابق "أواجه سوء حظ غريب، وبالفعل تقدمت من قبل بالاعتذار للنادي لكن الإدارة تمسك بي".

وأكمل "سأعود إلى مصر خلال أيام وحتى الآن لا أمتلك أي عروض من أندية الدوري المصري".

وبسؤال إذا ما كان حصل بينه وبين الزمالك أي اتصالات رد قائلا "لا.. لا يتحدث معي أي مسؤول من الزمالك".

وتولى جلال تدريب الشعلة في نوفمبر الماضي خلفا لـ مؤمن سليمان وقتما احتل الفريق المركز 12 في المسابقة.

الشعلة يحتل حاليا المركز 20 –الأخير- في دوري القسم الثاني السعودي، إذ لم يحقق أي فوز في مبارياته العشر الأخيرة.

الفريق ودّع منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين في يناير الماضي، بعد هزيمته 0-1 أمام الباطن بدور الـ32 من المسابقة.

جلال تولى تدريب الزمالك لفترة قصيرة في نهاية الموسم الماضي، وقاده لتحقيق كأس مصر 2018 على حساب سموحة بركلات الجزاء الترجيحية، كما قاد الزمالك للفوز على الأهلي في مسابقة الدوري لأول مرة منذ عام 2007.

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