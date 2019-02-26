دجلة يضرب النجوم بهدفين ويخرج من مراكز الهبوط

وادي دجلة خرج من مراكز الهبوط. دجلة ينتصر على النجوم ويضربهم بهدفين مقابل هدف في الجولة 24 من الدوري المصري الممتاز.

دجلة دخل اللقاء وهو يحتل المركز الأخير في قاع الترتيب ولكن فوز اليوم منحه فرصة الابتعاد عن المراكز المؤدية للهبوط.

دجلة عاد لجمع الثلاث النقاط بعد فشله في تحقيق الفوز خلال آخر 4 مباريات.

هدف اللقاء الأول سجله محمد هلال من ركلة جزاء اصطدمت بالقائم الأيمن ثم ارتطمت بالحارس أحمد عبد الفتاح لتسكن الشباك في الدقيقة 22.

ومع الدقيقة 65 من الشوط الثاني نجح أصحاب الأرض في توسيع الفارق بعدما استغل المهاجم أحمد حسن تسديدة خاطئة من زميله إبراهيما نداي ليسدد مباشرة في الشباك من داخل منطقة الجزاء.

والدقائق الأخيرة شهدت إثارة كبيرة بعدما قلص النجوم الفارق في الدقيقة 91 من رأسية سجلها طوسين إيمليو إثر عرضية من الجبهة اليسرى ليشعل الثواني الأخيرة من اللقاء.

بعدها تواصل ضغط النجوم من تسجيل هدف التعادل ولكن الدفاع الدجلاوي صمد أمام الهجوم ليظفر الفريق بالثلاث نقاط.

انتصار رفع رصيد دجلة إلى 23 نقطة ليرتقي للمركز الـ15 بعيدا عن مراكز الهبوط لأول مرة، والنجوم توقف رصيده عند 21 نقطة في المركز الأخير.

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