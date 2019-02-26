في الكلاسيكو - قائمة برشلونة.. عودة سيليسن

عاد كاسبر سيليسين حارس برشلونة لقائمة فريقه بعد فترة غياب بسبب الإصابة وذلك لمباراة ريال مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ويلعب برشلونة ضد ريال مدريد في إياب نصف نهائي الكأس في المباراة التي تقام بملعب سنتياجو برنابيو معقل الملكي.

وظهر الحارس الهولندي في قائمة برشلونة لهذه المباراة بعد فترة من الغياب، بينما يقود النجم ليونيل ميسي هجوم البرسا.

وجاءت قائمة برشلونة بالكامل كالآتي:

المرمى: تير شتيجن – كاسبر سيليسين – إنياكي بينيا.

الدفاع: نيلسون سيميدو – جيرارد بيكيه – كليمينت لونجليه – جوردي ألبا – صامويل أومتيتي – سيريجي روبيرتو.

الوسط: إيفان راكيتيتش – سيرجيو بوسكيتس – فيليبي كوتينيو – آرثر – ألينيا – أرتورو فيدال – مالكوم.

الهجوم: ميسي – عثمان ديمبيلي – لويس سواريز.

وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين في ملعب كامب نو بالتعادل 1-1.

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