محمود وادي: شعرت بالحزن أثناء مغادرة مباراة إنبي

كشف محمود وادي مهاجم المصري البورسعيدي عن سبب تأثره وشعوره بالحزن أثناء مغادرته مباراة إنبي.

محمود وادي النادي : المصري المصري

وفاز المصري على إنبي بثلاثية مقابل هدف ضمن الجولة الـ24 للدوري المصري، ليرتقي الفريق البورسعيدي إلى المركز الرابع بجدول الترتيب.

وقال وادي عقب المباراة: "كنت أريد استكمال اللقاء لأنني قدمت أداء جيد ولكن غادرت الملعب بسبب الإصابة".

وأضاف المهاجم الفلسطيني لقناة أون سبورت "ولكني لم أستطع استكمال المباراة وغادرت حتى لا تتفاقم الإصابة".

وأكمل "الأهم هو الحصول على نقاط المباراة ونسعى لتكرار هذا الأمر في المواجهات المتبقية لنا في الدوري من أجل الارتقاء أكثر في جدول الترتيب وأيضا على المستوى الفني".

وأتم تصريحاته "ننفذ تعليمات إيهاب جلال الذي أعتبره واحدا من أفضل المدربين في مصر حاليا ولذلك نحقق الفوز".

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