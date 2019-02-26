عقوبة إضافية؟ الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقا في واقعة حصول راموس على إنذار ضد أياكس

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 - 21:07

كتب : FilGoal

راموس - ريال مدريد - أياكس

فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تحقيقا في واقعة حصول سيرجيو راموس قائد ريال مدريد على إنذار أمام أياكس أمستردام بشكل متعمد.

سيرخيو راموس

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وسوف يصدر قرار الاتحاد الأوروبي في الواقعة في الـ28 من الشهر الجاري أي يوم الخميس علما بوجود احتمالية لإيقاف اللاعب الإسباني أكثر من لقاء واحد.

وحصل راموس على إنذار أمام أياكس أمستردام في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ليغيب عن مواجهة الإياب.

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وقال راموس عقب المباراة في تصريحات إنه تعمد الحصول على إنذار كي يستطيع لعب ربع النهائي حال تأهل ريال مدريد.

ذلك قبل أن يلجأ لحسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ويؤكد أن حصوله على الإنذار لم يكن بشكل متعمد بل بسبب قوة اللقاء.

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