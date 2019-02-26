أحمد مسعود: هدفنا إنهاء الدوري في المربع الذهبي.. وأتمنى الانضمام للمنتخب

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 - 20:57

كتب : FilGoal

أحمد مسعود حارس المصري

أكد أحمد مسعود حارس مرمى المصري البورسعيدي على هدف فريقه هذا الموسم وهو إنهاء الدوري في المربع الذهبي.

أحمد مسعود

النادي : المصري

المصري

وقال مسعود عقب الفوز على إنبي: "نلعب كل مباراة كأنها في كأس مصر لتحقيق الفوز، وبمجرد الانتهاء منها نبدأ التحضير للمواجهة التالية".

وأضاف عبر قناة أون سبورت "نفذنا تعليمات إيهاب جلال مدرب الفريق ولذلك حققنا الفوز، وهدفنا هو الاستمرار في المربع الذهبي حتى نهاية الموسم".

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وأكمل "أجتهد دائما وأحاول تطوير نفسي من أجل الانضمام للمنتخب، وأتمنى أن يأتي اليوم الذي ارتدي فيه قميص الفراعنة".

وفاز المصري على إنبي بثلاثية مقابل هدف ضمن الجولة الـ24 للدوري المصري، ليرتقي الفريق البورسعيدي إلى المركز الرابع بجدول الترتيب.

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