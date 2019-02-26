رسميا - عاد للدوري الإنجليزي.. رودجرز مدربا لـ ليستر سيتي

أعلن نادي ليستر سيتي رسميا تولي الأيرلندي بريندان رودجرز مهمة تدريب الفريق حتى صيف 2022.

ليستر تعرّض للهزيمة الرابعة على التوالي على ملعبه كينج باور، وهي سلسلة لم يتعرض لها الفريق منذ عام 2000، ليتكلّف المدرب الفرنسي كلود بويل وظيفته ويرحل بعد 16 شهرا كمدرب لـ ليستر.

وسيتولى رودجرز المهمة بدءا من مباراة واتفورد في الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي، وسيحضر مواجهة برايتون اليوم الثلاثاء من المدرجات.

رودجرز قاد ليفربول في الفترة ما بين 2012 وحتى 2015.

وذكرت بعض التقارير أن المدرب الإيرلندي سيتقاضى نحو 6 ملايين جنيه استرليني في الموسم.

بويل حضر لتدريب ليستر في 25 أكتوبر 2017 خلفا لـ كريج شيكسبير، وقاد الفريق في 67 مباراة، فاز منهم في 23 مواجهة بمعدّل 34,3%، وتعادل 18، وخسر 26.

الفريق يتواجد في المركز 12 بالدوري الإنجليزي برصيد 32 نقطة، بفارق 6 نقاط عن مراكز الهبوط.

اقرأ أيضا:

في الكلاسيكو – القداحة التي أصابت رأس كارلوس.. أو أجبرت ريال مدريد على احترام بويول

صور – رامي صبري يحرس مرمى إنبي أمام المصري.. وإسلام عيسى يسجل هدفا جميلا

هدفان مثيران للجدل وآخر كوميدي وطرد.. المصري يعبر إنبي بثلاثية ويصعد للمربع الذهبي

بالفيديو – هدف ربما لم تشاهده.. عندما هز حسام حسن اليونان بخلفية مزدوجة رائعة

عبد الرحمن مجدي لـ في الجول: لم أتوقع الانضمام للمنتخب بسبب صلاح

رسميا - خالد جلال يعتذر عن عدم إكمال مسيرته مع الشعلة السعودي

إسلام جابر لـ في الجول: الانضمام لمعسكر المنتخب خطوة للتواجد في أمم إفريقيا