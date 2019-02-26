إيهاب جلال: نحاول التدوير بين اللاعبين مع الحفاظ على القوام الأساسي

شدد إيهاب جلال المدير الفني للمصري البورسعيدي على ضرورة التدوير بين اللاعبين لتجنب تعرضهم للإرهاق والإجهاد بسبب ضغط المباريات.

وحقق المصري الفوز الثالث على التوالي في الدوري أمام إنبي بثلاثية مقابل هدف ضمن الجولة الـ24 من المسابقة ليرتقي إلى المركز الرابع في جدول الترتيب.

وقال إيهاب جلال عقب المباراة: "أشكر اللاعبين على مستواهم رغم تراجع الأداء في بعض أوقات اللقاء والذي لم يكن مرضيا بالنسبة لي".

وأضاف عبر قناة أون سبورت "الهدف الثاني لنا جاء في توقيت جيد، ولعبنا بطريقة مختلفة أمام إنبي".

وأتم تصريحاته "نريد دائما الحفاظ على القوام الأساسي للفريق مع التدوير في مركزين أو ثلاثة لتفادي ضغط المباريات لأن بعض اللاعبين لا يتحملون المشاركة في 90 دقيقة".

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