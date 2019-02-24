ساري عن لقطته المثيرة للجدل: كيبا كان على حق.. احتجت للهدوء فذهبت للنفق

تحدث ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي عن لقطته المثيرة للجدل مع كيبا في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، مشيرا إلى "كيبا كان على حق".

شهدت مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، واقعة غريبة برفض كيبا أريزابالاجا حارس مرمى البلوز مغادرة الملعب خلافا لرغبة مدربه ماوريسيو ساري. (طالع التفاصيل)

وقال ساري: "الأمر بأكمله سوء فهم كبير".

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي "اعتقدت أن كيبا يُعاني من شد عضلي ولن يكون قادرا على التصدي لركلات الترجيح. ولكن في النهاية علمت بأنه لا يعاني من شد عضلي".

وواصل "هذا ما حدث وعلمت بذلك عندما وصل طبيب تشيلسي لمقاعد البدلاء وتحدثت مع كيبا بالفعل. كنت فقط أرغب في فهم حالته".

لماذا إذا توجه ساري لنفق الملعب غاضبا؟ يُجيب مدرب تشيلسي "كنت أحتاج لأعود هادئا من جديد ومن هنا ذهبت للنفق".

وتابع "كيبا فهم بأنني أرغب في تغييره لأنه يعاني من الإصابة وأخبرني بأنه ليس مصابا وكان على حق في النهاية".

وأجاب ساري على سؤال يخص مستقبله مع تشيلسي، قائلا: "عليك أن تسأل النادي".

وأكمل حديثه قائلا: "أنا سعيد جدا جدا هنا. في آخر 3 مباريات نتحسن كثيرا".

وأضاف "أظهرنا اليوم أمام سيتي أننا يمكننا أن نكون فريقا قويا".

وأتم "الأداء كان جيدا جدا أمام سيتي وأنا فخور بما قدمناه".

و بعد لقاء ماراثوني صمد فيه تشيلسي بقوة أمام موجات عاتية لمانشستر سيتي استطاع الأخير التتويج بكأس الرابطة الإنجليزية بالفوز بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الشوطين الأصليين وكذلك الإضافيين بدون أهداف يوم الأحد.

وبات سيتي ثاني أكثر أندية إنجلترا تتويجا باللقب (6 مرات) خلف ليفربول (8 مرات) محققا البطولة للمرة الرابعة خلال آخر 5 مواسم.

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