الثامن على التوالي.. انتفاضة الأهلي وقذائف نيدفيد وناصر يخمدون ثورة الجونة

نجحت انتفاضة الأهلي في قيادة المارد الأحمر لتحقيق الفوز الثامن على التوالي له في الدوري المصري أمام الجونة بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ24 من المسابقة.

ولأول مرة مع المدير الفني مارتين لاسارتي ينجح الأهلي في العودة وتحقيق الفوز بعد التأخر في النتيجة، بعدما فشل في ذلك مرتين أمام شبيبة الساورة الجزائري وسيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا.

الفوز الثامن على التوالي رفع رصيد الأهلي إلى النقطة 48 في المركز الثاني بشكل مؤقت لحين انتهاء مباراة بيراميدز ضد المقاولون بعد قليل.

بينما تجمد رصيد الجونة عند النقطة 26 في المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري.

وصف المباراة

سيطر الأهلي على اللعب في الدقائق الأول وأرسل ناصر ماهر تمريرة طويلة جعلت أجايي في مواجهة المرمى قبل أن يعود دفاع الجونة ويصحح وضعه ويبعد الكرة.

ورد الجونة بهجمة خطيرة وأرسل جوناثان عرضية خطيرة من الناحية اليسرى أبعدها أيمن أشرف قبل أن تصل إلى أحمد حسن مكي.

وانطلق رمضان صبحي في الدقيقة 30 من الناحية اليمنى واخترق دفاع الجونة ثم أرسل عرضية أرضية خطيرة لم تجد من يتابعها من لاعبي الأهلي.

وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الأول حصل حسين الشحات على ركلة حرة نفذها علي معلول وأرسل عرضية خطيرة أبعدها جاتوش بانوم لاعب الجونة إلى ركنية.

وصلت عرضية ناصر ماهر إلى رمضان داخل منطقة الجزاء الذي راوغ دفاع الجونة بمهارة قبل أن يمرر إلى علي معلول الذي سدد في أقدام المدافعين.

وفي بداية الشوط الثاني أرسل علي معلول عرضية قابلها ناصر ماهر برأسية مرت أعلى عارضة محمود الغرباوي حارس الجونة في فرصة خطيرة للأحمر.

وعلى عكس سير المباراة سجل الجونة هدف التقدم في الدقيقة 53 بقدم محمد ناجي جدو الذي استطاع أن يسبق دفاع الأهلي ويسدد في المرمى ولم تنجح محاولات محمد هاني وسعد سمير في إبعاد الكرة.

وبعد الهدف أجرى لاسارتي تغييران ودفع بكل من جيرالدو وكريم نيدفيد بدلا من حسين الشحات وهشام محمد.

وظل ضغط الأهلي ومحاولات التعادل الحمراء وسجل جيرالدو هدفا ألغاه الحكم جهاد جريشة بداعي التسلل.

وأجرى لاسارتي التغيير الثالث بنزول مروان محسن بدلا من رمضان صبحي قبل ربع ساعة من نهاية المباراة.

ليأتي هدف التعادل للأحمر بقدم البديل كريم نيدفيد بعدما استلم الكرة من مروان محسن وسدد بقوة من خارج منطقة الجزاء كرة سكن شباك الحارس محمود الغرباوي.

وشهدت الدقيقة 87 اكتمال عودة الأهلي وسجل ناصر ماهر هدف فوز الأحمر بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد ترويض رائع للكرة من مروان محسن البديل.

وقبل النهاية حصل سعد سمير على بطاقة صفراء ثانية بعد خطأ مع مهاجم الجونة ليخرج من المباراة مطرودا.

ليحقق الأهلي فوزه الثامن على التوالي في الدوري المصري تحت قيادة المدرب الأوروجواياني مارتين لاسارتي.

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