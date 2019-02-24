عبد الحفيظ عن طرده: لم أعترض على الحكم.. وأطلب معاملة مثل التي تلقاها أحمد حسن

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، عن كواليس طرده خلال مواجهة الجونة.

الأهلي قلب تأخره وفاز على مضيفه الجونة بهدفين مقابل هدف واحد، في الجولة 24 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وشكر عبد الحفيظ لاعبيه بعد الفوز الصعب: "كان مهما أن نستمر في الضغط على بقية الفرق، أشكر اللاعبين على ما قدموه، طبيعي ألا نبدأ المباراة بشكل جيد بسبب كثافة المباريات".

عبد الحفيظ طُرد في الشوط الثاني بعد هجمة احتسبها الحكم تسلل على رمضان صبحي: "انفراد رمضان صبحي لم يكن تسللا، وأنا لم أعترض، فقط أخبرت الحكم أن اللقطة ليست تسلل".

وأضاف مدير الكرة في الأهلي: "الكثيرون يتحدثون عن العدالة، وحدث أن تم طرد أحمد حسن من قبل وقتما كان مشرفا على الكرة في بيراميدز، وفي المباراة التالية كان متواجدا في الملعب".

مشددا: "أنا لم أعترض تماما، واللائحة يجب أن تُطبَق على الجميع، المثل بالمثل، الأهلي لا ينسى، نحن ملتزمون باللوائح".

وأتم: "روح الفانلة الحمراء ظهرت رغم دخولنا المباراة متأخرين، هذه هي شخصية الأهلي، وكرة رمضان صبحي كانت في وقت مبكر من الشوط الثاني، لو سجلناها لحظينا بمزيد من الوقت لتحقيق الفوز دون توتر".

الأهلي رفع رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الجونة عند 26 نقطة في المركز 11.

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