بالفيديو - كاد أن يمزق ملابسه.. ساري ينفجر غضبا بسبب حارسه كيبا الذي رفض الخروج

شهدت مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، واقعة غريبة برفض كيبا أريزابالاجا حارس مرمى البلوز مغادرة الملعب خلافا لرغبة مدربه ماوريسيو ساري.

سيتي وتشيلسي كانا متعادلين دون أهداف في الثواني الأخيرة من الوقت الإضافي، عندما تعرّض الإسباني كيبا لإصابة استدعت تدخل الجهاز الطبي.

مع إصابة كيبا، أجرى بديله الأرجنتيني ويلي كاباييرو عمليات الإحماء، استعدادا لتعويض الإسباني في استبدال رابع لـ تشيلسي.

وهنا وقعت اللقطة الغريبة، كيبا رفض الاستبدال اعتقادا منه -على الأرجح- أن مدربه يريد إخراجه بسبب إصابته، وهذا لم يكن الوضع الحقيقي مع ماوريسيو ساري.

ساري أراد أن يدفع بـ كاباييرو المتخصص في التصدي لركلات الجزاء، إذ نجح في إيقاف 11 ضربة جزاء من أصل 28 سُددت في مسيرته بالملاعب الأوروبية بأقمصة مالاجا، مانشستر سيتي، تشيلسي.

رفض كيبا تواصل، لتحدث لقطة المباراة عندما انفجر ساري غاضبا وجذب ملابسه بشكل غاضب تزامنًا مع غضب مساعده جيانفرانكو زولا.

ساري اندفع غاضبا نحو ممر غرف خلع الملابس، قبل أن يعود إلى خط الملعب بكثير من السخط البادي على وجهه.

في نهاية الأزمة، أطلق حكم اللقاء صافرة نهاية المواجهة، واستمر كيبا حارسا لـ تشيلسي، وواجه ركلات الجزاء الترجيحية بنفسه.

كيبا بدوره لا يمتلك سجلا سيئا جدا في إيقاف ركلات الجزاء، إذ سبق له التصدي لـ 4 ركلات من أصل 17 ركلة سددت عليه.

حارس المرمى الإسباني كان قريبا جدا من التصدي للركلة الثانية التي سددها سيرخيو أجويرو، إلا أنها مرت من أسفل ذراعه مباشرة.

قبل أن يعود كيبا ويتصدى بنجاح للركلة الثالثة أمام لوروا ساني، تصدٍ لم يكن كفيلا لـ تشيلسي، إذ أهدر جورجينيو ودافيد لويز في صفوف تشيلسي، متسببين في خسارة فريقهم اللقب.

الآن ننتظر تصريحات نارية محتملة من المدرب الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي تعليقا على هذا الموقف غير الاعتيادي.

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