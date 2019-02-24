كلوب: صلاح يعلم بأنه يقدر على تقديم أفضل مما فعل ضد يونايتد.. المدافعون ليسوا عميان

يعلم يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول القدرات التي يمتلكها محترفنا المصري محمد صلاح، حتى وإذا لم يظهر بشكل جيد في مباراة مانشستر يونايتد.

مانشستر يونايتد تعادل مع ليفربول بلا أهداف في كلاسيكو الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي، لقاء شهد خروج محمد صلاح في الدقيقة 80 (طالع التفاصيل)

وأجاب كلوب على سؤال (هل شعر بالإحباط بسبب أداء صلاح ضد يونايتد؟) قائلا: "لست هنا لكي أُصاب بالإحباط من أي لاعب. أنا هنا لمساعدة اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم في كرة القدم".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي "لا أجلس هنا عقب الانتصار في أي مباراة، لأقول أنني أفضل، أنا أعرف لاعبينا بشكل جيد جدا. هم يرغبون في تقديم 100% من قدراتهم دائما".

وواصل "محمد صلاح يعلم بأنه يقدر على اللعب بشكل أفضل مما أظهره اليوم أمام مانشستر يونايتد".

وأردف "ولكن منذ أسبوعين، كان مذهلا أمام بورنموث. وأمام بايرن كان يلعب ضد دافيد ألابا وهو لاعب من طراز عالمي بكل تأكيد".

وأشار "المدافعون ليسوا عميان. واليوم لوك شاو وليندلوف قاما بعمل جيد وواضح. أنا هنا للحديث عن المباراة ولكن لست مهتما الآن بالحديث عن مواجهة مانشستر يونايتد".

وأوضح "أنا أُفكر الآن فيما ينتظرنا يوم الأربعاء – واتفورد – هذا هو الأهم. واليوم ضد يونايتد كنا نرغب في الانتصار وسط كل ما يُقال حولنا عن اللحظات الرائعة التي يعيشها مانشستر يونايتد".

واستدرك "نعم هذا يعد صحيحا ولكنهم بُعاد عنا في النقاط. والأخبار الجيدة اليوم بأن الفارق لم يتقلص بيننا في النقاط، ولذلك دعونا نواصل العمل".

وتابع كلوب حديثه قائلا: "مثلما تحدث صلاح في وقت سابق، نعم بكل تأكيد نشعر بالضغط ولكن هذا الأمر يعد إيجابيا وليس سلبيا".

واستمر "الطريقة الوحيدة التي يمكننا التغلب على ذلك هو بالروح والعزيمة والشغف. هذا هو ليفربول".

محترفنا المصري محمد صلاح شارك في المباراة كأساسي قبل أن يغادر أرض الملعب في الدقيقة 80.

أندير هيريرا وخوان ماتا وجيسي لينجارد ثلاثي لـ مانشستر يونايتد غادر أرض الملعب بسبب الإصابة بعد مرور 40 دقيقة فقط من اللقاء.

ورفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 66 نقطة لينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن ملاحقه مانشستر سيتي.

بينما رفع يونايتد رصيده إلى 52 نقطة لكن هبط للمركز الخامس بعد فوز أرسنال على ساوثامبتون.

























































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