خربين يواصل التألق ويقود بيراميدز للانتصار على المقاولون

استر عمر خربين في التألق وقاد بيراميدز للفوز على المقاولون العرب بهدف، ليعود لوصافة ترتيب الدوري.

فاز بيراميدز على المقاولون العرب بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري المصري على استاد الدفاع الجوي.

شوط المباراة الأول انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف، وبدون خطورة حقيقية على مرمى الفريقين.

الشوط الثاني

أجرى رامون دياز المدرب الأرجنتيني لفريق بيراميدز، أولى تبديلاته بدخول سيفوينتي بدلا من كريستيان بينافينتي في الدقيقة الـ61.

وكاد المقاولون العرب يسجل الهدف الأول في الدقيقة الـ62. عرضية من حسن الشامي، قابلها أحمد علي برأسية، لكن أحمد الشناوي تألق وتصدى للكرة ببراعة.

وأخيرا، جاء الهدف في الدقيقة الـ65. عرضية من عمر جابر، استلمها عمر خربين داخل منطقة الجزاء وراوغ المدافع وأودع الكرة في المرمى ببراعة.

عماد النحاس حاول العودة في اللقاء بدخول سيف الدين الجزيري بدلا من محمد مجلي في الدقيقة الـ70.

وكاد المقاولون يتعادل في الدقيقة الـ75 بتصويبة من لويس إدوارد بعد عرضية حسن الشامي، لكن الشناوي تصدى لها، لينتهي اللقاء بفوز بيراميدز بهدف مقابل لا شيء.

فوز بيراميدز رفع رصيده للنقطة الـ48 مرتقيا للمركز الثاني على حساب الأهلي، فيما تجمد رصيد المقاولون العرب عند النقطة الـ34 في المركز الخامس.