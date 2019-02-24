أوين: إذا كنت بدلا من كلوب لأخبرت لاعبي ليفربول بضرب راشفورد

إذا كان مايكل أوين نجم مانشستر يونايتد وليفربول السابق بدلا من يورجن كلوب مدرب الريدز لطلب من لاعبي فريقه "ضرب" ماركوس راشفورد.

وقال أوين: "إذا كنت بدلا من يورجن كلوب في غرفة ملابس ليفربول ومع عدم وجود أي تغييرات لـ مانشستر يونايتد لأخبرت اللاعبين بضرب راشفورد".

وأضاف خلال تواجده في استوديو beIN بين شوطي كلاسيكو إنجلترا "كنت سأخبرهم: حسنا، مع أول شخص ومع أول فرصة، اضربوا راشفورد".

وواصل "اضربوا كاحل راشفورد المصاب لكي يغادر الملعب ويلعب يونايتد منقوصا".

أندير هيريرا وخوان ماتا وجيسي لينجارد ثلاثي لـ مانشستر يونايتد غادر أرض الملعب بسبب الإصابة بعد مرور 40 دقيقة فقط من اللقاء.

راشفورد بدوره ظهر عليه تأثره الشديد بآلام عضلية أيضا ولكنه استكمل المباراة بسبب عدم وجود أي تغييرات لـ يونايتد.

أولى جونار سولشاير مدرب يونايتد تحدث عقب المباراة، مشيرا إلى "اضطرينا لجعل راشفورد يُكمل المباراة". (طالع التفاصيل)

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ورفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 66 نقطة لينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن ملاحقه مانشستر سيتي.

بينما رفع يونايتد رصيده إلى 52 نقطة لكن هبط للمركز الخامس بعد فوز أرسنال على ساوثامبتون.

























































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