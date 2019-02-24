كلاسيكو الإصابات.. 3 تغييرت اضطرارية لـ يونايتد وآخر لـ ليفربول

الأحد، 24 فبراير 2019 - 16:43

كتب : FilGoal

فيرمينيو - ليفربول - مانشستر يونايتد

4 تغييرات اضطرارية في الشوط الأول بين مانشستر يونايتد وليفربول!

أجرى أولى جونار سولشاير المدير الفني لـ مانشستر يونايتد 3 تغييرات اضطرارية، بينما أجرى يورجن كلوب مدرب الريدز تغيير اضطراري هو الآخر.

مانشستر يونايتد يستضيف ليفربول في كلاسيكو الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي.

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أول 30 دقيقة من عمر الكلاسيكو لم تشهد فرص محققة، بل إصابات متتالية.

أندير هيريرا لاعب وسط يونايتد اشتكى من آلام عضلية قبل أن يغادر أرض الملعب في الدقيقة 20، ويشارك أندرياس بيريرا بدلا منه.

بعدها بأقل من 5 دقائق اشتكى خوان ماتا هو الآخر من آلام عضلية.

ماتا لم يقدر على استكمال المباراة ليغادر في الدقيقة 24 ويشارك جيسي لينجارد.

الأمور لم تتوقف هنا. روبرتو فيرمينو جناح ليفربول اشتكى هو الآخر من آلام في القدم.

وتلقى فيرمينيو العلاج أكثر من مرة إلا أنه لم يقدر على استكمال المباراة.

فيرمينيو يغادر ويشارك دانييل ستوريدج بدلا منه في الدقيقة 30.

3 تغييرات اضطرارية بعد نصف ساعة من الكلاسيكو.

ضربات يونايتد استمرت والأمور لم تقف هنا.

البديل لينجارد خرج مصابا هو الآخر.

اشتكى من آلام عضلية وخرج في الدقيقة 43 ليشارك أليكسيس سانشيز بدلا منه.

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