سولشاير: ما حدث لـ صلاح يُثبت ما قدمه لوك شاو.. لا أتذكر أي فرص لـ ليفربول

استشهد أولى جونار سولشاير المدير الفني لـ مانشستر يونايتد بقرار يورجن كلوب بإخراج محمد صلاح من الملعب، ليدلل على قوة أداء لوك شاو في الكلاسيكو.

مانشستر يونايتد تعادل مع ليفربول بلا أهداف في كلاسيكو الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي، لقاء شهد خروج محمد صلاح في الدقيقة 80 (طالع التفاصيل)

وقال سولشاير: "عندما احتاج ليفربول للتسجيل، قاموا بإخراج محمد صلاح".

وأضاف في تصريحاته مع بي بي سي عقب المباراة "إخراج صلاح من الملعب يٌثبت الأداء الجيد الذي قدمه لوك شاو في المباراة".

وتابع "لا أتذكر أي فرص لـ ليفربول على الإطلاق. لا أتذكر أن دافيد دي خيا قام بأي تصدي في اللقاء".

وأشار "كل شيء خطأ كان من الممكن أن يحدث في الشوط الأول، حدث بالفعل".

وأوضح "تعرضنا لـ 4 إصابات متتالية. قمنا بـ 3 تغييرات اضطرارية وأبقينا على راشفورد في اللقاء رغم الإصابة".

وأكمل حديثه قائلا: "بعد تلك الإصابات المتتالية، ظهر أننا سنكون على أعتاب ليلة عصيبة ولكن ليفربول لم يصنع أي فرص".

محترفنا المصري محمد صلاح شارك في المباراة كأساسي قبل أن يغادر أرض الملعب في الدقيقة 80.

أندير هيريرا وخوان ماتا وجيسي لينجارد ثلاثي لـ مانشستر يونايتد غادر أرض الملعب بسبب الإصابة بعد مرور 40 دقيقة فقط من اللقاء.

ورفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 66 نقطة لينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن ملاحقه مانشستر سيتي.

بينما رفع يونايتد رصيده إلى 52 نقطة لكن هبط للمركز الخامس بعد فوز أرسنال على ساوثامبتون.























































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