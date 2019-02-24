صلاح: واثقون بنسبة مليون بالمائة في قدرتنا على التتويج

الأحد، 24 فبراير 2019 - 15:34

كتب : FilGoal

محمد صلاح يحتفل بهدفه في واتفورد

يتفائل محمد صلاح نجم ليفربول بقدرة فريقه على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز رغم شدة المنافسة مع مانشستر سيتي حامل لقب البطولة.

وقال مهاجم الفراعنة في مقابلة مع قناة بي.إن.سبورتس:"واثقون بنسبة مليون بالمائة في قدرتنا على الفوز باللقب".

وواصل اللاعب البالغ عمره 26 عاما "أفكر قطعا في لحظات التتويج والمباريات الأخيرة لكن الأهم التركيز على المباراة المقبلة باستمرار".

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وأتم "في وقت فراغي لا أحاول التفكير كثيرا في الأمر لأبقي ذهني صافيا، ألعب أحيانا بلاي ستيشن لأتحرر من الضغوط".

صلاح ورفاقه أمام تحد صعب يوم الأحد في ملعب أولد ترافورد أمام مانشستر يونايتد.. الفوز أو التعادل يعيدهم لصدارة البطولة.

ويتساوى ليفربول مع سيتي في صدارة البطولة حاليا ولكل منهما 65 نقطة لكن الأخير خاض لقاء أكثر من الأول.\

صراع قوي جدا على اللقب بين سيتي المرعب مع مدربه جوسيب جوارديولا وليفربول الطامح لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 1989-1990.

محمد صلاح ليفربول

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