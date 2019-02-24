رئيس أُحد: مؤمن لا يعاني من ضمور في العضلات بل مرض مُحدد.. وهذا ما سيحدث

نفى سعود الحربي رئيس نادي أحد ما قيل بخصوص إصابة مؤمن زكريا بمرض "ضمور العضلات"، مشيرا إلى "هو يُعاني من مرض آخر".

وقال رئيس أحد: "مؤمن زكريا يعاني من مرض معين لن نفصح عنه في الوقت الحالي".

وأوضح خلال تصريحاته عبر برنامج (صدى الملاعب) "الإفصاح سيكون عقب التأكد من جميع الفحوصات والكشوفات الطبية ونتائجها".

وواصل "اللاعب يحتاج للعلاج وبعد ذلك سيقدر على ممارسة الرياضة بشكل طبيعي".

وكشف "عقدنا جلسة مطولة مع مؤمن زكريا يوم السبت، والقرار النهائي بين اللاعب وإدارة النادي سيُصدر يوم الأحد".

وأشار "أما أن يبدأ مؤمن زكريا مرحلة العلاج في أسرع وقت مع أُحد، أو يتم إنهاء العقد بين الطرفين بالتراضي".

وشدد "مؤمن لا يعاني من ضمور في العضلات. ما قيل ليس صحيحا على الإطلاق ونحن من الأساس لم نذكر ذلك".

وأكمل حديثه قائلا: "لكي يعود مؤمن زكريا للملاعب مجددا فهو يحتاج للعلاج".

واستمر "مؤمن زكريا يُمثل بلد عزيز علينا ونحن لا نسيء للاعب على الإطلاق. نحرص على أن تكون العلاقة على أعلى مستوى".

وتابع "حتى الآن لم نتواصل بشكل مباشر مع الأهلي ولكنني أتوقع أننا سنصل لحل مرضي لـ 3 أطراف. الأهم مصلحة مؤمن زكريا وممارسته للرياضة لأنها مصدر رزقه".

واستكمل "لا يجوز لنا ولا لـ الأهلي التأثر على المصدر الوحيد للاعب كمحترف. سنصل لحلول سريعة وسيعود لممارسة الرياضة عقب العلاج".

وأتم "لجنة الاحتراف أخبرتنا بالتعاقد مع لاعب بديل، ولكننا سنرى ما سيحدث وهل يقدر مؤمن زكريا على الدخول سريعا في المرحلة العلاجية وإنهائها مبكرا؟ سنرى كل ذلك".

كان سعود الحربي رئيس نادي أحد قد صرح مساء أمس الجمعة بأن مؤمن زكريا يعاني من خلل عضلي يعوقه عن ممارسة كرة القدم، وأنه بصدد إقامة مؤتمر صحفي لإعلان كافة التفاصيل. (طالع التفاصيل)

وكان الرد من مصدر مقرب من مؤمن زكريا، والذي أكد لـFilGoal.com أن اللاعب لا يعاني من أي شئ، وأنه سيكشف الحقيقة الكاملة وقتها يبلغ برحيله بشكل رسمي. (طالع التفاصيل)

وانتقل مؤمن زكريا من الأهلي إلى نادي أحد خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ولم يشارك صاحب الـ30 عاما في أي مباراة منذ انتقاله إلى الفريق السعودي حتى الآن.

نادي أحد يضم بين صفوفه مصري آخر هو أحمد جمعة مهاجم المصري الذي أعير لهم في فترة الانتقالات الشتوية أيضا.

ويحتل نادي أحد المركز الأخير في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي حتى الآن.

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