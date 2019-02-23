رئيس أحد: مؤمن زكريا خارج النادي.. يعاني من "خلل" ومستحيل أن يمارس الكرة

أعلن سعود الحربي رئيس نادي أحد السعودي نهاية مشوار مؤمن زكريا المعار من الأهلي مع الفريق بسبب ما وصفه بـ"خلل طبي".

وقال رئيس أحد: "في البداية، لا أريد الحديث كثيرا حول مؤمن زكريا لأننا نستعد لإصدار بيانا رسميا يوم السبت يخص حالة اللاعب".

وأضاف في تصريحاته مع قناة السعودية الرياضية "مؤمن زكريا يعاني من خلل قبل انضمامه لنا".

وأشار "الخلل لم يظهر في الكشف الطبي الأول. هو يعاني من مرض جانبي وسنوضح كل شيء في بيان رسمي يوم السبت".

وأكمل حديثه قائلا: "اكتشفنا أمر مؤمن زكريا عندما بدأ المشاركة في التدريبات. لاحظنا حالته ووقتها خضع اللاعب لفحص كامل واتضح أنه يعاني من مشكلة".

وتابع رئيس أحد "من المستحيل أن يمارس مؤمن زكريا الكرة الفترة المقبلة".

مؤمن زكريا رحل من الأهلي إلى أحد السعودي على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ولم يشارك مؤمن في أي مباراة مع فريقه السعودي الذي يحتل المركز الأخير.

ويتذيل أحد جدول ترتيب الدوري السعودي بـ12 نقطة.

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