نفى مصدر مقرب من مؤمن زكريا جناح الأهلي المعار لأحد السعودي ما يتردد عن معاناته من مرض أو إصابة مزمنة.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "ما تردد عن وجود إصابة مزمنة لدى مؤمن، أو مرض غير صحيح. والدليل على ذلك هو سؤال واحد، كيف لم يتم اكتشاف تلك المشكلة عند إجراء الكشف الطبي؟".

وأضاف المصدر "مؤمن منتظم في التدريبات ولم يتغيب عنها، بل ودخل قوائم المباريات. لا صحة لأي حديث عن إصابة مزمنة أو مرض".

وتسائل المصدر "ما سبب ترديد هذه النغمة في الوقت الراهن، وبعد مرور فترة على وجود مؤمن مع النادي؟".

وكشف المصدر "هناك خلافات وأمور سيتم الكشف عنها في الوقت المناسب. مؤمن زكريا في حالة تشاور مع وكيله حاليا لتحديد الخطوة المقبلة".

وأتم "مؤمن متمسك بكافة حقوقه، مع احترام جميع الأطراف".

أمس الجمعة، أعلن سعود الحربي رئيس نادي أحد السعودي نهاية مشوار مؤمن زكريا مع الفريق بسبب ما وصفه بـ"خلل طبي".

وقال رئيس أحد: "في البداية، لا أريد الحديث كثيرا حول مؤمن زكريا لأننا نستعد لإصدار بيانا رسميا يوم السبت يخص حالة اللاعب".

وأضاف في تصريحاته مع قناة السعودية الرياضية "مؤمن زكريا يعاني من خلل قبل انضمامه لنا".

وأشار "الخلل لم يظهر في الكشف الطبي الأول. هو يعاني من مرض جانبي وسنوضح كل شيء في بيان رسمي يوم السبت".

وأكمل حديثه قائلا: "اكتشفنا أمر مؤمن زكريا عندما بدأ المشاركة في التدريبات. لاحظنا حالته ووقتها خضع اللاعب لفحص كامل واتضح أنه يعاني من مشكلة".

وتابع رئيس أحد "من المستحيل أن يمارس مؤمن زكريا الكرة الفترة المقبلة".

مؤمن زكريا رحل من الأهلي إلى أحد السعودي على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ولم يشارك مؤمن في أي مباراة مع فريقه السعودي الذي يحتل المركز الأخير.

ويتذيل أحد جدول ترتيب الدوري السعودي بـ12 نقطة.

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