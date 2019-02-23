بالفيديو – وردة يسجل هدفا بطريقة غير معتادة وينقذ أتروميتوس من الخسارة

سجل محترفنا المصري عمرو وردة هدفا في الدقائق الأخيرة من مواجهة فريقه أتروميتوس أمام أستيراس تريبوليس ليكتب التعادل لفريقه.

أتروميتوس تعادل خارج أرضه أمام أستيراس بهدف لكل فريق في الجولة الـ 22 من الدوري اليوناني.

نيكولاس كالتساس سجل أولا لأصحاب الأرض بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد ارتباك دفاعي لأتروميتوس في الدقيقة 23.

لكن وردة رفض أن يخرج فريقه مهزوما لينجح في تسجيل التعادل بطريقة غير معتادة. ضربة رأس.

ركلة ركنية في الدقيقة 82 ارتقى لها عمرو وردة وسط مراقبة دفاعية لصيقة قبل أن يحولها بقوة في الشباك.

هدف وردة هو الثاني له مع فريقه أتروميتوس هذا الموسم منذ انضمامه للفريق في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

طوال مشوار وردة في الدوري اليوناني، قبل لقاء اليوم، سجل 20 هدفا في المسابقة المحلية من بينهم هدفين فقط بالرأس.

والآن سجل وردة للمرة الـ 21 في الدوري اليوناني – شارك مع بانتليكوس وباوك وأتروميتوس – وللمرة الثالثة بالرأس.

وحصد أتروميتوس نقطته الـ 40 هذا الموسم في المركز الرابع.

بينما ارتقى أستيراس للنقطة 22 في المركز الـ 12.

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