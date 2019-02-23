ميسي بعد إسقاط إشبيلية: فوز هام بعد أداء متراجع في المباريات الأخيرة

السبت، 23 فبراير 2019 - 19:21

كتب : FilGoal

برشلونة - فالنسيا - ميسي

شدد ليونيل ميسي أيقونة برشلونة على أهمية انتصار الفريق يوم السبت على مضيفه إشبيلية بنتيجة 4-2 في الجولة 25 للدوري الإسباني.

وقال الأرجنتيني في مقابلة بثت عبر قناة بي.إن.سبورتس بعد اللقاء:"لم نقدم أفضل أداء لنا في المباريات الأخيرة لكننا فزنا اليوم بهذا اللقاء الصعب والهام أمام إشبيلية في ملعبه".

وتألق قائد منتخب التانجو وسجل 3 أهداف وأرسل تمريرة حاسمة في انتصار النادي الكاتالوني على الفريق الأندلسي.

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وواصل النجم البالغ عمره 31 عاما "أمامنا مباراة صعبة جدا ضد ريال مدريد".

ولابد لميسي ورفاقه التسجيل في شباك ريال مدريد يوم الأربعاء إذا أرادوا التأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا بعدما انتهى لقاء الذهاب من الدور نصف النهائي بين الناديين بالتعادل بنتيجة 1-1 في ملعب كامب نو.

وتراجعت نتائج الفريق في الفترة الماضية، خسر أمام إشبيلية في ذهاب الدور ربع النهائي للكأس، تعادل مع ريال مدريد في البطولة ذاتها، انتهت مواجهته أمام مضيفه ليون بدون أهداف في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، وتعادل أمام فالنسيا وأتلتيك بلباو في الدوري قبل أن يهزم بلد الوليد وينتصر يوم السبت على إشبيلية.

ويتصدر برشلونة بطولة الدوري ورصيده 57 نقطة مبتعدا بعشر نقاط عن الوصيف أتليتكو مدريد.

ميسي برشلونة

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