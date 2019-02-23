سيميوني: أعتذر عن الإشارة.. كانت مقصودة لفريقي وليس يوفنتوس

السبت، 23 فبراير 2019 - 17:22

كتب : FilGoal

دييجو سيميوني - أتليتكو مدريد

جدد دييجو سيميوني المدير الفني لـ أتليتكو مدريد اعتذاره عن الإشارة التي صدرت منه خلال مواجهة يوفنتوس الأخيرة.

أتليتكو تفوّق على يوفنتوس 2-0 في ملعب واندا متروبوليتانو في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، مباراة شهدت إشارة مثيرة للجدل من المدرب الأرجنتيني عقب هدف فريقه الأول بواسطة خوسيه ماريا خيمينيز.

وقال سيميوني خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه أمام فياريال في الدوري الإسباني:"تعرفون أنني لا أبحث أبدا عن الأعذار أو التبريرات، ولذا أود أن أعتذر مجددا للأشخاص الذين شعروا بالإهانة بسبب إشارتي خلال المباراة".

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وأضاف: "كانت مجرد وسيلة للتعبير، وسيلة سيئة للتعبير عن شعوري تجاه لاعبيني، وليس تجاه يوفنتوس بالطبع".

سيميوني سُئل بعد مباراة يوفنتوس عن المقصود بالإشارة، وإجابته كانت أنه يقصد "تمتع فريقه بالشجاعة مع مشاركة كوكي ودييجو كوستا بعد أشهر طويلة من الغياب". (طالع التفاصيل)

أتليتكو يواجه فياريال غدا الأحد في الجولة 25 من الدوري الإسباني، ويحتل المركز الثاني في المسابقة برصيد 47 نقطة.

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