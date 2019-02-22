بالفيديو – بوم بوم بوم.. ميلان يُمتع ويضرب إمبولي بثلاثية

واصل ميلان سلسلة نتائجه الجيدة في الدوري الإيطالي خلال الفترة الأخيرة وحقق فوزه الثالث على التوالي وتلك المرة بالتغلب على إمبولي بثلاثية دون رد.

واستضاف ميلان منافسه إمبولي اليوم الجمعة في ملعب سان سيرو في إطار الجولة 25 من الدوري الإيطالي.

افتتح شيشتوف بيونتيك أهداف المباراة في الدقيقة 49.

وعقب مرور دقيقتين سجل فرانك كيسي الهدف الثاني لميلان.

وفي الدقيقة 67 أضاف صامويل كاستييخو الهدف الثالث للروسونيري.

وسجل بوريني الهدف الرابع لميلان لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل عقب اللجوء لتقنية الفيديو.

ومنذ شهر ديسمبر الماضي لم يعرف ميلان طعم الهزيمة وخاض في تلك الفترة ثماني مباريات فاز في خمسة منها وتعادل في ثلاثة.

ورفع ذلك الانتصار رصيد فريق المدرب جينارو جاتوزو إلى 45 نقطة يحتل بهم المركز الرابع في جدول الترتيب.

أما إمبولي فتجمد رصيده عند 21 نقطة يحتل بهم المركز الـ17.

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