فيديتش: لن أقوم بضم فان دايك لمانشستر يونايتد.. لدينا رباعي قوي

لا يريد نيمانيا فيديتش مدافع مانشستر يونايتد السابق ضم فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول أو أي من مدافعي الدوري الإنجليزي لصفوف الشياطين الحُمر مؤكدا أن فريقه يمتلك رباعي قوي.

وتحدث فيديتش لـ"أومني سبورت" قائلا: "أعتقد أن فيكتور ليندلوف حظي بأوقات صعبة في البداية ولكنه استطاع العودة وهذا ليس سهلا لأنه يلعب في ناد كبير ولكن ما حدث يوضح شخصيته وهذا أمر هام لأي لاعب إن أراد اللعب لمانشستر يونايتد".

وواصل اللاعب الصربي السابق "ليندلوف لديه إمكانيات مميزة وأعتقد أن فيل جونز قدم مباريات جيدة مؤخرا وكريس سمالينج مدافع جيد كذلك وإيريك بايلي أيضا، أعتقد أنه لدينا أربعة مدافعين أقوياء".

وشدد "بشكل عام قلت سابقا حتى عندما لم يقدموا مباريات جيدة وإن نظرت لأي مدافعي الفرق الأخرى مثل ليفربول أو تشيلسي فلا أعتقد إنهم لديهم مدافعين أفضل منا".

وأردف "الفريق يلعب بشكل جيد الآن وأعتقد أن الثقة عادت للجميع وستكون هناك مباريات أفضل لهم في الفترة المقبلة".

وعن فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول قال: "أعتقد أنه يقوم بعمل رائع فهو قوي بدنيا وسريع ولديه تواجد مميز في الملعب".

وتابع فيديتش "هو مدافع عظيم لكن أقول أنه حينما يكون الفريق يقدم مباريات جيدة فالكل يحصل على الإشادة وأعرف ذلك لسابق لعبي لمانشستر يونايتد".

وأكمل "وعندما حتى تلعب مباريات جيدة والفريق يخسر فالجمهور لا يلاحظ ذلك وعندما تبدأ في الفوز مجددا فتحصل على الإشادة".

وأتم فيديتش "أعتقد أن هذا هو سبب رغبتي في الاعتقاد بأنه لدينا مدافعين جيدين في يونايد وأعتقد أن الفريق بأكمله قدم أداء جيدا".

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