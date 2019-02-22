حوار – صلاح: أحب أن أكون جناح أكثر من مهاجم.. وأشعر بضغط المنافسة على الدوري

أقل من 48 ساعة هي ما تفصلنا عن دربي إنجلترا والأعرق بين أنجح فريقين في تاريخ الأندية الإنجليزية مانشستر يونايتد وليفربول.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

ويستضيف مانشستر يونايتد منافسه ليفربول في ملعب أولد ترافورد يوم الأحد في إطار الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

ومن أجل تلك المباراة استضاف جيمي كاراجير قائد ليفربول السابق والمحلل الحالي بشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية محمد صلاح النجم الحالي للريدز.

والتالي هو حوار صلاح مع كاراجير.

عن النقد الذي تعرض له الموسم الجاري

هذا الموسم كان أصعب من الموسم الماضي ولكنني أعتقد أن هناك سوء تفاهم من الناس لأنهم يحكمون في اتجاه واحد فقط.

أنا لا أحب ذلك كثيرا ولكنني لا أهتم أيضا في الوقت ذاته ففي نهاية اليوم نحن متصدرون للجدول وأنا أحاول مساعدة الفريق على الفوز بالمباريات ولا زلت متصدرا لجدول ترتيب الهدافين.

عن مركزه المفضل

لقد لعبت كمهاجم كثيرا ولكنني أستطيع اللعب كجناح أيضا وسجلت أهدافا عديدة من ذلك المركز، ودائما أقول على نفسي جناح فلا أحب أن أطلق على نفسي مهاجم رقم 9.

طريقتي في اللعب ليست الاستحواذ على الكرة بقوة بدنية حتى عندما ألعب كمهاجم مركزي يختلف عن أي لاعب آخر على مثل هاري كين فهو لديه أسلوب مختلف، وعندما ألعب في مركز رقم 9 أعود للعمق للعب رقم 10 وأحصل على الكرة وأركض بها لذلك أطلق على نفسي جناح.

في المباريات الأمر يعتمد على الخطة الموضوعة وأنا أقوم بوظيفتي والمدرب لا يفاجئني ويقول لي حسنا أنت الآن ستلعب رقم 9 لا الأمر ليس كذلك بل يتحدث معي قبل المباراة.

عن الأسبوع الحاسم

أمامنا أسبوع كبير للغاية وإن فزنا بالثلاث مباريات المقبلة وتصدرنا للدوري سيكون هذا أمرا ضخما، عندما يكون لديك ثلاث مباريات تخوضها خلال أسبوع أو 10 أيام أنت تحتاج فقط لأن تفوز ثم تفوز ثم تفوز، وبعد ذلك تفكر في الفترة المقبلة.

حتى عندما لم نكن في صدارة الدوري أعرف كم يحب مانشستر يونايتد أن يفوز على ليفربول والأمر ذاته بالنسبة لإيفرتون، ولا يشغل بالي سوى إننا نريد أن نقدم ما اعتدنا القيام به في الأشهر الأخيرة.

"منذ أن كنت طفلا أعرف مدى أهمية تلك المباراة وأعي أيضا أن ترينت ألكنسدر أرنولد هو الوحيد من ليفربول ولكننا جميعا نعرف الشغف الذي يكون متواجدا حينما ترتدي قميص ليفربول وتواجه مانشستر يونايتد ونعرف مدى أهمية تلك المباراة فنحن نلعب من أجل لقب الدوري الآن.

عن تحسن يونايتد مع أولي جونار سولشاير بعد رحيل جوزيه مورينيو

هم الآن مختلفون لقد فازوا في 11 مباراة وثقتهم الآن في أنفسهم ارتفعت مع مورينيو كان الأمر مختلفا ولكنه مدرب ذكي ورائع وبين الأفضل، هم كانوا يعانون معه قليلا ولكنهم يلعبون بشكل أفضل حاليا.

عن ضغط المنافسة على الدوري

بإمكانك الشعور بالضغط لأنك لا زلت بشر في النهاية، ولكن لا يهمني إن فزت باللقاء الآن أو قبل ثلاثة أشهر فأنا أريد الفوز في كل مباراة أخوضها، ولكن كما قلت إننا نلعب من أجل لقب الدوري فهناك ضغط علينا وعلى مانشستر سيتي كذلك.

قلت في شهر نوفمبر الماضي إن الضغط سيظل معنا حتى نهاية الموسم ولكنه يساعدنا على العمل بشكل أكبر والتركيز على مبارياتنا.

الاستمتاع بالمباريات ليس كافيا ففي نهاية اليوم لدينا هدف وحلم نريد تحقيقه وهو الفوز بلقب الدوري كما قلت مع انضمامي للفريق قبل عامين إنه حلم أن أفوز بالدوري الإنجليزي.

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