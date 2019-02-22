"تطوره استثنائي".. رسميا - سيتي يجدد عقد لابورتي حتى 2025

الجمعة، 22 فبراير 2019 - 20:51

كتب : FilGoal

إيمريك لابورتي

انضم إلى صفوف مانشستر سيتي في يناير من العام الماضي وبعد ما يقرب من عام واحد فقط جدد النادي تعاقده حتى 2025.

مانشستر سيتي يعلن رسميا تجديد عقد مدافعه الفرنسي إيمريك لابورتي ليستمر في النادي حتى يونيو 2025 بعدما كان يمتد تعاقده حتى 2023.

صاحب الـ24 عاما شارك في 36 مباراة هذا الموسم مع السماوي في جميع المسابقات، ولم يغب عن أي مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وقال اللاعب ذو الأصول الباسكية لموقع ناديه: "لا يمكن أن أكون أكثر سعادة للبقاء لفترة أطول مع هذا النادي، منذ اليوم الأول لوصولي هنا وأنا أشعر أنني مرحب بي من بيب جوارديولا واللاعبين".

وأضاف "هذا النادي قدم لي كل شيء من أجل التطور وأرغب في مواصلة التحسن أكثر وأكثر. أود الفوز ببطولة وأعتقد أن سيتي أفضل مكان لتحقيق طموحاتي".

وفي الوقت ذاته أكال تيكسيكي بيجيرستين المدير الرياضي للسماوي الكثير من المديح للاعبه "إيمريك موهبة كبيرة وتقديمه أفضل سنوات عمره لنا أمر يستحق الاحتفاء".

وتابع "عرفنا قبل التعاقد معه أنه يمتلك قدرات مذهلة ولكن التطور الذي أظهره خلال 12 شهرا كان استثنائيا".

وأتم "بإمكانه التطور أكثر بقدر ما يريد ومانشستر سيتي سيكون المكان المناسب له خلال السنوات المقبلة".

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