للمرة الثانية على التوالي.. ماني لاعب الشهر في ليفربول

توج ساديو ماني بجائزة لاعب الشهر في ليفربول للمرة الثانية على التوالي وللمرة الثانية خلال الموسم الجاري.

ساديو مانيه النادي : ليفربول ليفربول

وظفر ماني بالجائزة متفوقا على زميله محمد صلاح الذي حل في المركز الثاني وربرتو فيرميو الذي جاء في المركز الثالث.

وشارك اللاعب السنغالي في كل مباريات ليفربول خلال شهر فبراير الجاري وسجل هدفين في شباك وست هام وبورنموث.

وقال ماني لموقع ليفربول الرسمي: "أنا فقط أحاول القيام بما أستطيع القيام به وأعتقد إننا حظينا ببعض المباريات الصعبة لأننا نحب الفوز ولكننا نعمل بشكل أكبر لتحقيق نتائج إيجابية".

وواصل "لا يزال لدينا بعض النتائج الإيجابية التي حققناها وهذه الجائزة تمثل دافع لي ولكنني دائما أحاول دفع نفسي للأمام وأنا سعيد لأن الجمهور صوت لي وأقول لهم إننا نحاول فعل كل شيء لجعل هذا الموسم خاص جدا".

وأتم ماني "أنا أحاول دائما التحسن كلاعب ومنذ انضمامي لليفربول أحاول دائما أن أصبح أفضل وهذا ما يحاول أي لاعب كرة القيام به".

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