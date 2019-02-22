جوارديولا مندهشا من الحديث عن رحيل ساري: لم أكن أبدا خيارا لتشيلسي

يشعر بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بالكثير من الدهشة من الأحاديث المتواصلة عن احتمالية رحيل الإيطالي ماوريسيو ساري مدرب تشيلسي عن منصبه في ظل تراجع النتائج.

ويقع ساري تحت ضغط كبير بسبب النتائج السلبية الأخيرة لتشيلسي الذي تلقى خسارة مذلة في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز أمام مانشستر سيتي بنتيجة 6-صفر وبعد أيام ودع كأس الاتحاد الإنجليزي بالخسارة في ملعبه بهدفين أمام مانشستر يونايتد.

ولكن بيب يؤمن أن الاستقرار أفضل وسيلة لتحقيق الإنجازات على المدى الطويل.

وقال في تصريحات صحفية "لم تحط بي الشكوك أبدا في أول موسم لي مع أي ناد. لم يخرج أبدا الإعلام ليقول إنه ستتم إقالتي إن خسرت هذه المباراة".

وأضاف حسبما نقلت ديلي ميل "كنت متفاجئا عندما حقق أنطونيو كونتي لقب الدوري ثم خسر مباراتين في الموسم التالي وبدأ الناس في الحديث عن إقالته".

وتابع "قلت لنفسي: واو، لكنهم فازوا بالدوري قبل شهرين أو 3 أشهر. لم أكن أبدا خيارا محتملا لتشيلسي. قررت الذهاب إلى بايرن ميونيخ وقدمت إلى هنا (رفقة مانشستر سيتي) مع فيران سوريانو - المدير التنفيذي - وتيكسيكي بيجيرستين - المدير الرياضي - إذ يثقان بي وأثق بهما (بعد عملهم سويا في برشلونة)".

وشدد المدرب الكتالوني "في أول موسم لي حينما كان الأمر صعبا قلت أننا بحاجة إلى الوقت وهم دعموني، واللاعبون علموا من هو المدرب ومن سيكون المدرب".

وأتم "الأمر كان مستقرا، وهذه أفضل طريقة لتحقيق شيء على المدى البعيد وليس لفترة قصيرة فقط".



























































وهزم تشيلسي فريق مالمو السويدي بنتيجة 3-صفر يوم الخميس ليتأهل إلى الدور ثمن النهائي ببطولة الدوري الأوروبي ويستعد لمواجهة سيتي في نهائي كأس الرابطة يوم الأحد.

وتولى ساري تدريب تشيلسي قبل انطلاق الموسم الجاري ويمتد تعاقده حتى صيف عام 2021، قادما من نابولي الإيطالي.

وخاض ساري مع تشيلسي 42 مباراة فاز في 27 وتعادل في 6 وخسر في 9.

وسجل الفريق اللندني تحت قيادة المدرب الإيطالي 76 هدفا واستقبل 44.

تشيلسي في المركز السادس بـ 50 نقطة من 26 مباراة بالتساوي مع أرسنال ومبتعدا عن الرابع يونايتد بنقطة والثالث توتنام بـ 10 نقاط كاملة.

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