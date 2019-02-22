هدف صالح وتألق مسعود وتأثير إيهاب جلال.. النجوم يُنير طريق المصري للمركز السادس

نجح فريق المصري في الانتصار على النجوم بهدف مقابل لا شيء في الجولة الـ 23 من الدوري المصري.

هدف المباراة الوحيد جاء في الدقيقة 71 عن طريق محمد صالح.

انتصار المصري رفع رصيد الفريق للنقطة 32 ليقفز للمركز السادس متخطيا الإنتاج الحربي وبفارق نقطتين عن الخامس المقاولون العرب.

بينما تجمد رصيد النجوم عند النقطة 21 في المركز الـ 17 قبل الأخير.

المباراة كانت مثيرة للغاية، وتحديدا في الشوط الثاني على عكس الشوط الأول.

الشوط الأول لم يشهد فرص تُذكر. اللعب انحصر في وسط ملعب الفريقين مع أفضلية طفيفة للمصري.

عصام الحضري حمى مرمى النجوم أمام فرص المصري القليلة، بينما خط هجوم فريق النجوم لم يشكل الفرص المحققة على مرمى أحمد مسعود.

أبرز أحداث الشوط الأول كانت في إصابة عمر كمال لاعب المصري ليخرج ويشارك كريم العراقي بدلا منه في الدقيقة 23.

الأحداث الهادئة في الشوط الأول، اختلفت تماما في الشوط الثاني.

المصري شكل خطورة متواصلة على مرمى عصام الحضري والأخير وقف أمام تسديدات الفريق البورسعيدي بقوة.

صمود الحضري كُسر في الدقيقة 71 عن طريق محمد صالح.

عرضية من محمود حمد على الطائر وصلت لـ أحمد ياسر الذي حولها برأسه في الشباك ولكن الحضري تصدى أولا، قبل أن تصل الكرة إلى محمد صالح الذي حولها هذه المرة بنجاح في الشباك.

المصري يهز شباك النجوم بهدف أول.

بعدها خرج عصام الحضري متأثرا بإصابة عضلية في الدقيقة 76 ليشارك الحارس البديل أحمد عبد الفتاح بدلا منه.

الإثارة استمرت، ليحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح النجوم بعد قرار من الحكم الخامس إثر عرقلة توسين أومويلي.

وسدد محمود فتح الله ركلة جزاء النجوم في الدقيقة 86 إلا أن مسعود تألق وتعملق ليحمي شباك المصري.

مسعود تصدى لركلة جزاء فتح الله ومهد الطريق لانتصار المصري.

الدقائق الأخيرة من المباراة شهدت ضغط من النجوم بهدف تعديل النتيجة وهو ما لم يحدث.

إيهاب جلال ينتصر ويواصل سلسلة اللا هزيمة منذ الخسارة أمام الجونة 2-0 في الثالث من يناير الماضي.

وقاد إيهاب جلال المصري في 8 مباريات في الدوري. انتصر 4 مرات وتعادل 3 مرات وخسر مرة.

بينما تلقى النجوم خسارته الثالثة على التوالي.

آخر مرة انتصر فيها النجوم كانت في الـ 15 من شهر يناير الماضي أمام سموحة، بعدها تعادل مع المقاولون العرب ثم خسر أمام الزمالك والإسماعيلي والمصري.

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