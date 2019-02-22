مانشستر يونايتد ضد ليفربول.. أزمة تواجه صلاح ورفاقه ضد الشياطين ورقم تاريخي ينتظره

منذ تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي للمرة الـ18 والأخيرة في تاريخه حتى الآن فهو شاهد منافسه الأزلي مانشستر يونايتد يرفع اللعب 13 مرة ليتجاوزه في عدد الألقاب ويصبح 20.

أفضل إنجازات الحُمر في الدوري منذ ذلك الوقت هو إنهاء الموسم في مركز أعلى من مانشستر يونايتد وحدث ذلك في أربع مرات فقط.

وفي الأربع مناسبات لم يستطع ليفربول التتويج بالدوري في أي منهم، لكنه الآن يملك فرصة ذهبية لحصد لقبه الأول منذ 29 عاما والأول له في حقبة البريميرليج.

ومن أجل ذلك على ليفربول عبور عقبة يونايتد حينما يلتقيان يوم الأحد المقبل في ملعب أولد ترافورد في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

ونشرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية تقريرا مطولا عن أبرز أرقام الفريقين خلال الموسم الجاري ويستعرضه FilGoal.com.

انتصر ليفربول في الدربي الذي أقيم في ملعب أنفيلد منتصف شهر ديسمبر الماضي بثلاثة أهداف لهدف، هزيمة أطاحت بمدرب الشياطين الحُمر جوزيه مورينيو من منصبه وجاء أولي جونار سولشاير بدلا منه بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم.

ومنذ ذلك الحين تحول يونايتد مع مدربه النرويجي كليا فهو الفريق الوحيد في الدوري الإنجليزي الذي لم يُهزم منذ تعيينه وأكثر من حصد نقاطا وأكثر من سجل أهدافا وأقل من استقبلها بين الـ20 فريقيا.

أحد أهم الأسباب التي أدت لنجاح يونايتد هو المستوى الرائع الذي يواصل حارسه ديفيد دي خيا تقديمه، إذ أنه تصدى لـ84% من التصويبات التي سُددت عليه في حقبة سولشاير.

ومن بينهم تصدى الحارس الإسباني لخمسة أهداف محققة، وفي الفترة ذاتها تصدى أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول لـ64% من التصويبات التي سُددت عليه.

ويأمل ليفربول في أن يكون ثلاثي هجومه محمد صلاح وربرتو فيرمينو وساديو ماني في أوج تألقم يوم الدربي بعدما اشتركوا سويا في تسجيل 38 هدفا حتى الآن في البريميرليج.

فالثلاثي يملك نسبة سيئة للغاية أمام مانشستر يونايتد إذ أنه لم يستطع تسجيل سوى هدفا وحيدا فقط كان لماني في اللقاء الأخير بين الفريقين فيما لم يكن هناك أي صناعة للأهداف خلال 699 دقيقة مشاركة لهم جميعا أمام يونايتد.

وإن تم تطبيق المعادلة نفسها على الفرق الأخرى فإن واتفورد هو المنافس المفضل للثلاثي إذ تم تسجيل 10 أهداف وصناعة خمسة أمامه.

ويرغب صلاح في تسجيل هدفا في شباك يونايتد يوم الأحد المقبل ليصبح أسرع لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يصل لـ50 هدفا وذلك خلال 63 لقاء فقط.

وحال تسجيله لهدف فإن صلاح سيكسر رقم آلان شيرار الذي وصل لـ50 هدفا في 66 مباراة.

وبالنسبة لليفربول فإن أسرع من وصل لـ50 هدفا هو فيرناندو توريس بعد خوضه لـ72 مباراة وحقق ذلك في عام 2009.

في الناحية الأخرى فإن أفضل أسلحة يونايتد في الأسابيع الأخيرة تتمثل في بول بوجبا وماركوس راشفورد حيث سجل الثنائي فيما بينه 14 هدفا.

وفي ثماني مباريات لعبها الثنائي سويا تحت قيادة سولشاير خلق 12 فرصة، مقابل فرصتين فقط في 11 لقاء مع جوزيه مورينيو.

وصنع راشفورد هدفا لبوجبا تحت قيادة سولشاير ولكن اللاعب الفرنسي رد الجميل مضاعفا بصناعة هدفين.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر وللأخير لقاء أكثر من الحُمر.

أما يونايتد فيحتل المركز الرابع برصيد 51 نقطة.

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