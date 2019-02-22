تقرير تونسي: أزمة تصريحات النقاز قد تبعده عن المنتخب.. وعودة ساسي

الجمعة، 22 فبراير 2019 - 18:54

كتب : FilGoal

حمدي النقاز لاعب الزمالك أمام إنبي

زعم موقع الصريح التونسي وجود احتمالية لغياب حمدي النقاز عن قائمة منتخب بلاده تونس في معسكر شهر مارس المقبل بسبب تصريحاته السابقة.

حمدي النقاز

النادي : الزمالك

فرجاني ساسي

النادي : الزمالك

تونس
الزمالك

منتخب تونس يستعد لمواجهة إي سواتيني في الجولة الأخيرة من المجموعة العاشرة التي تشهد تواجد مصر في تصفيات أمم إفريقيا.

مباراة تحصيل حاصل بعدما تأهل بالفعل المنتخب التونسي رفقة المنتخب المصري لأمم إفريقيا 2019 والتي ستقام في مصر، ولكن آلان جيراس المدير الفني للمنتخب التونسي لن يُغير كثيرا في قائمة فريقه.

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وأشار الموقع التونسي إلى "فرجاني ساسي سيتواجد في قائمة المنتخب التونسي المقبلة ولكن لا تأكيدات حول استدعاء حمدي النقاز بعد الغضب الذي أثره تصريحاته".

ماذا فعل النقاز؟

في شهر يناير الماضي دخل حمدي النقاز في أزمة "تصريحات قوية" مع مكرم الميساوي حارس منتخب تونس لكرة اليد وأسامة حسني لاعب المنتخب لليد بسبب "تشاجر الثنائي مع أشرف السعفي لاعب النجم الساحلي لكرة اليد"، وفقا لقناة نسمة التونسية.

قناة نسمة التونسية زعمت في تقرير سابق لها أن "النقاز وجه عبارات غير أخلاقية لثنائي المنتخب بسبب حادثة التشاجر مع لاعب النجم الساحلي لكرة اليد".

الأزمة تسببت في خروج وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم للحديث عن الأمر، قائلا: "النقاز سفير رائع لتونس مع علي معلول في مصر وكذلك فرجاني ساسي".

وأضاف خلال ظهوره السابق مع قناة نسمة "النقاز اعتبره أخي الصغير، وصاحب أخلاق عالية، نعم ارتكب خطأ مع كرة اليد وأنا اعتذر نيابة عن النقاز للاتحاد التونسي لكرة اليد".

وواصل "عندما يحضر النقاز لتونس، سنجلس سويا وننهي الأمور ولنتعلم مما حدث في المستقبل".

وكرر "بصفتي، كما تقولون، كبير العائلة، اعتذر للاتحاد التونسي لكرة اليد. هذا واجبنا".

ويقدم النقاز أداءً رائعا مع الزمالك منذ انضمامه للفريق قادما من النجم الساحلي.

ولعب النقاز هذا الموسم 12 مباراة في الدوري وكأس مصر ونجح في صناعة هدفين.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 52 نقطة من 21 مباراة.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيترو أتليتكو الأنجولي يوم الأحد في الجولة الثالثة من كأس الكونفدرالية.

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