تليجراف: تشيلسي يفكر في هولاند حال رحيل ساري

الرجل الذي عمل مساعدا لجوزيه مورينيو وأنطونيو كونتي في تشيلسي ربما يعود إلى ناديه اللندني ولكن هذه المرة في منصب الرجل الأول.
تشيلسي في يفكر في استدعاء ستيف هولاند مدرب المنتخب الإنجليزي حال قرر إقالة المدير الفني الإيطالي ماوريسيو ساري بحسب تقرير لصحيفة تليجراف البريطانية.
الصحيفة ذكرت أن مستقبل ساري مازال على المحك رغم تأهله إلى دور الـ16 في الدوري الأوروبي، وأن نتيجة مواجهة مانشستر سيتي في نهائي كأس رابطة المحترفين ربما تحدد بشكل كبير موقفه.
وإدارة البلوز ترى في هولاند خيارا مناسبا لتولي المهمة الفنية حتى نهاية الموسم، ويأملون في التوصل لاتفاق مع الاتحاد الإنجليزي بشأن توفيق مهامه مع منتخب الأسود الثلاثة حتى الصيف المقبل.
هولاند هو الرجل الثاني في القيادة الفنية للمنتخب الإنجليزي خلف جاريث ساوثجيت المدير الفني، ويُنظر إليه كرجل مهم في تحديد أفكار وأسلوب لعب المنتخب.
تليجراف أشارت إلى حضور هولاند لهزيمة تشيلسي أمام مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد وكذلك أمام مالمو في الدوري الأوروبي إضافة إلى حضوره مباراة فريق الشباب أمام موناكو بدوري أبطال أوروبا.
وتواجده أثار التكهنات حول احتمالية توليه المهمة رغم تأكيد ساري على استمراره في منصبه وعدم حديثه مع الإدارة بشأن مستقبله.
هولاند عمل لمدة 8 سنوات داخل كوبام - مقر تدريبات النادي اللندني - ويعرف معظم لاعبي التشكيل الحالي، قبل أن يرحل منذ عامين ليصبح مساعد ساوثجيت.
وفرص هولاند في تولي تدريب البلوز لا تبدو صعبة إن تقرر رحيل ساري خاصة وأن المنتخب الإنجليزي سيخوض مباراتين فقط حتى نهاية الموسم، أمام كلا من التشيك ومونتنيجرو في شهر مارس المقبل.
الصحيفة تحدثت أيضا عن اعتبار جيانفرانكو زولا المساعد الحالي لساري في صدارة الترشيحات لتولي المهمة حتى نهاية الموسم.
ولكنها ألمحت لصعوبة ذلك في ظل معاناته الصحية التي أبعدته عن التواجد في المباراتين الماضيتين بعدما خضع لجراحة في الحصوة، رغم اعتباره قادرا على قيادة الفريق نظرا لأنه كان أحد أساطير النادي
هولاند وزولا ليسا الاسمين الوحيدين الذين تحدثت عنهما الصحافة البريطانية إذ ذكرت تقارير سابقة أن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق وفرانك لامبارد أسطورة النادي ومدرب ديربي كاونتي أيضا ضمن الخيارات.
ويقع ساري تحت ضغط كبير بسبب النتائج السلبية الأخيرة لتشيلسي الذي تلقى خسارة مذلة في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز أمام مانشستر سيتي بنتيجة 6-صفر وبعد أيام ودع كأس الاتحاد الإنجليزي بالخسارة في ملعبه بهدفين أمام مانشستر يونايتد.
وهزم تشيلسي فريق مالمو السويدي بنتيجة 3-صفر يوم الخميس ليتأهل إلى الدور ثمن النهائي ببطولة الدوري الأوروبي ويستعد لمواجهة سيتي في نهائي كأس الرابطة يوم الأحد.
وتولى ساري تدريب تشيلسي قبل انطلاق الموسم الجاري ويمتد تعاقده حتى صيف عام 2021، قادما من نابولي الإيطالي.
وخاض ساري مع تشيلسي 42 مباراة فاز في 27 وتعادل في 6 وخسر في 9.
وسجل الفريق اللندني تحت قيادة المدرب الإيطالي 76 هدفا واستقبل 44.
تشيلسي في المركز السادس بـ 50 نقطة من 26 مباراة بالتساوي مع أرسنال ومبتعدا عن الرابع يونايتد بنقطة والثالث توتنهام بـ 10 نقاط كاملة.
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