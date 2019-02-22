ضربة لأرسنال.. إيقاف لاكازيت ويغيب عن مواجهتي رين

الجمعة، 22 فبراير 2019 - 18:43

كتب : FilGoal

لاكازيت

تلقى أرسنال ضربة موجعة اليوم الجمعة بإعلان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" رسميا إيقاف مهاجم الفريق ألكسندر لاكازيت لمباراتين.

وكان لاكازيت اعتدى على لاعب باتي بوريسوف في ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي بالمرفق ما نتج عنه حصوله على بطاقة حمراء وغاب عن لقاء الإياب.

واليوم أعلن اليويفا إيقاف المهاجم الفرنسي لمباريتين إضافيتين بشكل رسمي.

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وبذلك يغيب لاكازيت عن مباراتي ستاد رين في دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

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