بالفيديو – ملك البلاي ستيشن.. تذكر أفضل أهداف أدريانو مع إنتر ميلان

امتلك المهاجم البرازيلي أدريانو قدما يسرى لا تخطئ الشباك وأمطر بها شباك منافسي إنتر ميلان كثير حينما كان يلعب في صفوف النيراتزوري.

أما هنا في مصر فإن الجميع يتذكره ليس فقط لأهدافه مع إنتر بل لأنه كان مهاجمهم المفضل في البلاي ستيشن وبالتحديد في لعبة "برو إيفوليوشن سوكر 6" أو كما يُطلق عليها "بيس 6".

والآن شاهد أفضل أهداف الدبابة البرازيلية صاحب القدم اليسرى الصاروخية.

اقرأ أيضا:

الزمالك يكشف لـ في الجول: حلان ينوي جروس اتباعهما لمواجهة الإرهاق

جروس يكشف لجهازه المعاون أسباب تفضيله بوطيب لقيادة هجوم الزمالك

من هو سالم الشامسي مالك بيراميدز الجديد

صلاح: أمامنا أسبوع حاسم.. ويونايتد يرغب في هزيمتنا بغض النظر عن تصدرنا للدوري

في الجول يكشف كواليس اجتماع رئيس الزمالك مع جروس

مواجهات سهلة للكبار في الدوري الأوروبي