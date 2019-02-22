بالفيديو – ملك البلاي ستيشن.. تذكر أفضل أهداف أدريانو مع إنتر ميلان

الجمعة، 22 فبراير 2019 - 18:27

كتب : FilGoal

أدريانو - إنتر ميلان

امتلك المهاجم البرازيلي أدريانو قدما يسرى لا تخطئ الشباك وأمطر بها شباك منافسي إنتر ميلان كثير حينما كان يلعب في صفوف النيراتزوري.

أما هنا في مصر فإن الجميع يتذكره ليس فقط لأهدافه مع إنتر بل لأنه كان مهاجمهم المفضل في البلاي ستيشن وبالتحديد في لعبة "برو إيفوليوشن سوكر 6" أو كما يُطلق عليها "بيس 6".

والآن شاهد أفضل أهداف الدبابة البرازيلية صاحب القدم اليسرى الصاروخية.

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