ماروتا: إنتر في مفاوضات متقدمة للغاية مع جودين.. وسعيد بهدفه في يوفنتوس

الجمعة، 22 فبراير 2019 - 18:11

كتب : FilGoal

جودين يحتفل بهدف أتليتكو الثاني في يوفنتوس

أعلن بيبي ماروتا المدير الرياضي لنادي إنتر وصول ناديه لمرحلة متقدمة من المفاوضات مع الأوروجواياني دييجو جودين مدافع أتليتكو مدريد.

وقال ماروتا: "هدف جودين في يوفنتوس؟ أنا سعيد من أجله".

وأضاف في تصريحاته مع شبكة سكاي الإيطالية "نحن في مفاوضات متقدمة مع جودين، لا أريد إيضاح أي تفاصيل أخرى".

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وأشار "المفاوضات متقدمة للغاية وقد نعلن عن الصفقة بشكل رسمي في وقت قريب".

جودين صاحب الـ 33 عاما ينتهي عقده مع أتليتكو مدريد نهاية هذا الموسم ويحق له التوقيع بشكل رسمي مع إنتر.

وانضم جودين إلى أتليتكو قادما من فياريال الإسباني في 2010.

ولعب جودين 377 مباراة بقميص أتليتكو مدريد في كافة البطولات، ونجح في تسجيل 26 هدفا وصناعة 13.

وحقق جودين 8 ألقاب مع أتليتكو مدريد. الدوري الإسباني مرة وكأس إسبانيا مرة والسوبر مرة والدوري الأوروبي مرتين والسوبر الأوروبي 3 مرات.

هذا الموسم، شارك جودين في 27 مباراة ونجح في تسجيل 3 أهداف آخرهم في شباك يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا وصناعة هدفين.

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