كلوب: هذا بوجبا الذي تعاقد معه يونايتد قبل موسمين.. وسولشاير سيبقى في منصبه

يؤمن يورجن كلوب الميدر الفني لليفربول بأن نظيره في مانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير سوف يستمر في منصبه الذي تولاه بصفة مؤقتة حتى نهاية الموسم الجاري.

سولشاير تولى مهمة الشياطين الحمر بشكل مؤقت عقب رحيل جوزيه مورينيو ونجح في قيادة الفريق إلى تحقيق 8 انتصارات وتعادل وحيد في مسابقة الدوري الإنجليزي ليحتل المركز الرابع.

وكلوب واصل مديحه للنرويجي كما تطرق إلى مستوى لاعب الشياطين الحمر بول بوجبا، وأشاد بلاعبه البرازيلي فابينيو.

وكل الآتي جاء على لسانه خلال تصريحات صحفية، ولشبكة سكاي سبورتس.

"فان دايك دائما مهم ولكن الشيء الأهم أننا لم نفتقده كثيرا كما توقع الكثير من الناس لأننا دافعنا كوحدة واحدة. بالطبع من الجيد عودته. إنها المرة الأولى من أسابيع التي نملك فيها عدة خيارات في الدفاع والوسط والأظهرة".

"من الرائع تواجد فابينيو معنا كخيار في الدفاع أو في الوسط، وهذا يجعله لاعبا لا يُقدر بالنسبة لنا. كنا نعرف في الموسم الماضي أننا سنفتقد إيمري تشان الذي يمتلك سمات مشابهة. قدرة فابينيو على اللعب في الدفاع تساعدنا ولكنه في وسط الملعب وهو المركز الأساسي له".

"لن نذهب لمواجهة يونايتد وكأننا خصم ضعيف وهم في وضع مفضل ولكننا فريق منظم مع الكثير من الإمكانيات، وإن استطعنا إظهار ذلك فسوف نجعلها مباراة صعبة عليهم".

"يونايتد وجدوا حلا وقد عمل معهم بشكل جيد، منذ تولي سولشاير المهمة والكثير من الأشياء تغيرت، نحن نرى بول بوجبا الذي تعاقد معه مانشستر قبل موسمين (يقصد ارتفاع مستواه)، وأندير هيريرا في حالة مذهلة".

"كانوا لاعبين جيدين من قبل ولكن ثقتهم باتت أكبر الآن، وهذا يصنع فارق كبير، في بعض الأحيان تحتاج للتغيير والمدرب هو من يكون قادرا على فعل ذلك، وذلك ما حققه أولي".

"إنهم جهة مختلفة بطريقة مختلفة ولكنهم مازالوا يونايتد ويملكون كل الأدوات لتحقيق النتيجة المنشودة".

"سولشاير يتولى المهمة الآن ولا توجد شكوك حول بقائه في الموسم المقبل، هذا واضح، هل يمكنك تخيل الوضع مع مدرب جديد ثم يخسر مباراة واحدة، فكيف سيكون الوضع؟".

"إنه يستحق منصبه 100%، لقد فعل كل شيء يمكن أن يُفعل رفقتهم كي يكون ناجحا معهم".

ليفربول يحتل وصافة الدوري الإنجليزي بالتساوي مع مانشستر سيتي وأفضلية مباراة أكثر للأخير، فيما يتواجد يونايتد بالمركز الرابع برصيد 51 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن أرسنال وتشيلسي صاحبي المركز الخامس والسادس على الترتيب.

مباراة الدور الأول انتهت بانتصار الريدز بثلاثة أهداف مقابل وهي المباراة التي رحل جوزيه مورينيو بعدها عن منصبه.

يونايتد مازال في سباق المنافسة على لقب كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الخروج من كأس الرابطة، وتبدو فرصه صعبة بالاستمرار في دوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة أمام باريس سان جيرمان 2-0 في ذهاب دور الـ16.

أما ليفربول فمازال في سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا التي تعادل في ذهاب دور الـ16 منها مع بايرن ميونيخ سلبيا في ملعب أنفيلد.

وودع مسابقتي كأس الاتحاد وكأس رابطة المحترفين.

























































اقرأ أيضا:

الزمالك يكشف لـ في الجول: حلان ينوي جروس اتباعهما لمواجهة الإرهاق

جروس يكشف لجهازه المعاون أسباب تفضيله بوطيب لقيادة هجوم الزمالك

من هو سالم الشامسي مالك بيراميدز الجديد

صلاح: أمامنا أسبوع حاسم.. ويونايتد يرغب في هزيمتنا بغض النظر عن تصدرنا للدوري

في الجول يكشف كواليس اجتماع رئيس الزمالك مع جروس

مواجهات سهلة للكبار في الدوري الأوروبي