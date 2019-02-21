بالفيديو - الهلال ينير الجوهرة بالانتصار في الكلاسيكو.. ويُبقي الاتحاد في مراكز الهبوط

أنار الهلال ملعب الجوهرة وحقق انتصارا هاما على غريمه التقليدي الاتحاد بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس.

وحل الهلال ضيفا على الاتحاد لملاقاته في إطار الجولة 21 من الدوري السعودي.

افتتح بافيتيمبي جوميس أهداف المباراة في الدقيقة 67 بتسديدة قوية بيمناه من داخل منطقة الجزاء.

📹 الهدف الأول لنادي الهلال سجله اللاعب غوميز في الدقيقة 67 الاتحاد 0 : 1 الهلال 📺 شاهد مباراة ⁧#الاتحاد_الهلال⁩ مباشرةً عبر تطبيق وقنوات ⁧#دوري_بلس⁩ من خلال الرابط :https://t.co/5jrP4ODWz2 pic.twitter.com/0YVebKNFRT — دوري بلس (@dawriplusksa) February 21, 2019

وأضاف سالم الدوسري الهدف الثاني للزعيم في الدقيقة 82 بتسديدة يسارية.

📹 الهدف الثاني لنادي الهلال سجله اللاعب سالم الدوسري في الدقيقة 82 الاتحاد 0 : 2 الهلال 📺 شاهد مباراة ⁧#الاتحاد_الهلال⁩ مباشرةً عبر تطبيق وقنوات ⁧#دوري_بلس⁩ من خلال الرابط :https://t.co/SMyXWfLVxO pic.twitter.com/nDDoxdrxh0 — دوري بلس (@dawriplusksa) February 21, 2019

وفي الدقيقة الأخيرة من اللقاء سجل أحمد أشرف الهدف الثالث للهلال بعدما راوغ مدافع الاتحاد بطريقة رائعة قبل أن يودع الكرة في الشباك ولكن تقنية الفيديو لغته بداعي التسلل على لاعب الزعيم.

وتوقف اللعب لعدة دقائق بسبب اشتباك اللاعبين بعد قيام الجماهير بإلقاء الزجاجات على الملعب عقب استفزاز مدافع الهلال ألبرتو بوتيا لهم.

ورفع الفوز رصيد الهلال إلى 52 نقطة يواصل بهم تصدره لجدول الترتيب بفارق تسع نقاط عن ملاحقه النصر وللأخير لقاء أقل.

أما الاتحاد فهو يعاني الأمرين إذ أن رصيده تجمد عند 15 نقطة يحتل بهم المركز الـ15 وقبل الأخير في جدول الترتيب.

وسوف يلتقي الهلال في الجولة المقبلة مع الفيصلي أما الاتحاد فسوف يواجه الأهلي.

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