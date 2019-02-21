بالفيديو - الهلال ينير الجوهرة بالانتصار في الكلاسيكو.. ويُبقي الاتحاد في مراكز الهبوط

الخميس، 21 فبراير 2019 - 21:22

كتب : رامي جمال

سالم الدوسري - الهلال

أنار الهلال ملعب الجوهرة وحقق انتصارا هاما على غريمه التقليدي الاتحاد بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس.

وحل الهلال ضيفا على الاتحاد لملاقاته في إطار الجولة 21 من الدوري السعودي.

افتتح بافيتيمبي جوميس أهداف المباراة في الدقيقة 67 بتسديدة قوية بيمناه من داخل منطقة الجزاء.

وأضاف سالم الدوسري الهدف الثاني للزعيم في الدقيقة 82 بتسديدة يسارية.

وفي الدقيقة الأخيرة من اللقاء سجل أحمد أشرف الهدف الثالث للهلال بعدما راوغ مدافع الاتحاد بطريقة رائعة قبل أن يودع الكرة في الشباك ولكن تقنية الفيديو لغته بداعي التسلل على لاعب الزعيم.

وتوقف اللعب لعدة دقائق بسبب اشتباك اللاعبين بعد قيام الجماهير بإلقاء الزجاجات على الملعب عقب استفزاز مدافع الهلال ألبرتو بوتيا لهم.

ورفع الفوز رصيد الهلال إلى 52 نقطة يواصل بهم تصدره لجدول الترتيب بفارق تسع نقاط عن ملاحقه النصر وللأخير لقاء أقل.

أما الاتحاد فهو يعاني الأمرين إذ أن رصيده تجمد عند 15 نقطة يحتل بهم المركز الـ15 وقبل الأخير في جدول الترتيب.

وسوف يلتقي الهلال في الجولة المقبلة مع الفيصلي أما الاتحاد فسوف يواجه الأهلي.

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