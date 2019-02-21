تشكيل تشيلسي - عودة كانتي للوسط الدفاعي.. وهازارد وإيجوايين احتياطيان أمام مالمو

الخميس، 21 فبراير 2019 - 21:00

كتب : FilGoal

مالمو - تشيلسي

أعلن ماوريسيو ساري المدير الفني لتشيلسي تشكيل فريقه أمام مالمو السويدي في إياب دور الـ32 من الدوري الأوروبي.

وشهد التشكيل عودة الفرنسي نجولو كانتي لمحور الوسط الدفاعي، فيما جلس الثلاثي إدين هازارد وجورجينيو وجونزالو إيجوايين.

وجاء تشكيل البلوز كالآتي.

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حراسة المرمى: كاباييرو.

الدفاع: أزبيليكويتا، روديجر، كريستينسن، إيمرسون.

الوسط: كانتي، كوفاسيتش، باركلي.

الهجوم: ويليان، جيرو، هودسون أودوي.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الفريق اللندني بهدفين مقابل هدف.

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