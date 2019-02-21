تشكيل تشيلسي - عودة كانتي للوسط الدفاعي.. وهازارد وإيجوايين احتياطيان أمام مالمو

أعلن ماوريسيو ساري المدير الفني لتشيلسي تشكيل فريقه أمام مالمو السويدي في إياب دور الـ32 من الدوري الأوروبي.

وشهد التشكيل عودة الفرنسي نجولو كانتي لمحور الوسط الدفاعي، فيما جلس الثلاثي إدين هازارد وجورجينيو وجونزالو إيجوايين.

وجاء تشكيل البلوز كالآتي.

حراسة المرمى: كاباييرو.

الدفاع: أزبيليكويتا، روديجر، كريستينسن، إيمرسون.

الوسط: كانتي، كوفاسيتش، باركلي.

الهجوم: ويليان، جيرو، هودسون أودوي.

This is the team that Maurizio Sarri has chosen for this evening's game! 👊#CHEMAL pic.twitter.com/czaUZSLeLQ — Chelsea FC (@ChelseaFC) February 21, 2019

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الفريق اللندني بهدفين مقابل هدف.

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