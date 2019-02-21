جيوفينكو: لم أنتقل للهلال بسبب المال.. أريد تحقيق شيئا لم يحدث من قبل

قال سيباستيان جيوفينكو لاعب الهلال إنه لم ينضم لصفوف الفريق السعودي من أجل المال بل يريد كتابة تاريخا لم يحدث من قبل.

وتحدث جيوفينكو لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية قائلا: "لا يوجد أي لاعب توج بالدوري في أوروبا وأمريكا والسعودية وأريد تحقيق ذلك".

وتابع "أريد أن أصنع التاريخ فأنا أحب التحديات ولهذا اخترت الانضمام إلى الهلال".

وواصل "تورتنو قدموا لي عرضا سخيفا لتجديد تعاقدي بعد كل ما فعلته من أجل النادي وما حققته معهم توقعت معاملة أفضل لكن العرض المقدم منهم افتقد للاحترام".

وأتم اللاعب الإيطالي "أنا الآن أبحث عن منزل من أجل قدوم زوجتي وكل عائلتي إلى هنا فنحن نعيش تلك المغامرة سويا".

وتشير التقارير الصحفية إلى أن اللاعب الإيطالي يحصل على 10 مليون يورو سنويا.

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