تفاصيل جلسة رئيس الزمالك مع الجهاز الفني واللاعبين عقب التعادل مع الجيش

عقد رئيس نادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق والجهاز الفني بقيادة كريستيان جروس وذلك عقب التعادل أمام طلائع الجيش.

وتواجد رئيس الزمالك وأحمد جلال إبراهيم نائب الرئيس وإسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة وكذلك أمير مرتضى منصور للحديث مع اللاعبين و"التأكيد للجهاز الفني على الثقة الكاملة في إمكانياتهم الفنية".

ونقل رئيس الزمالك ثقته للاعبين والجهاز الفني في "القدرة على التتويج ببطولة الدوري والمنافسة على لقب الكونفدرالية".

التعثر أمام طلائع الجيش، مجرد كبوة وستمر ليعود الفريق لتحقيق الانتصارات. هكذا تحدث رئيس الزمالك مع لاعبي فريقه والجهاز الفني، وفقا للموقع الرسمي للنادي.

وتعادل الزمالك أمام طلائع الجيش بهدفين لكل فريق في الجولة 23 من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك (21 مباراة) صدارة الدوري برصيد 52 نقطة من 21 مباراة. بيراميدز (23 مباراة) والأهلي (20 مباراة) في المركز الثاني بـ 45 نقطة.

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