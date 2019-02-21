تحول مفاجئ.. سكاي: روما تواصل مع ساري

تحرك مسؤولو نادي روما الإيطالي نحو ماوريسيو ساري المهدد بالإقالة من تشيلسي، لاستطلاع رأيه لتدريب الذئاب.

شبكة سكاي سبورتس، وفقا لمصادرها الخاصة، كشفت تواصل مسؤولو روما مع ساري لمعرفة موقفه من تدريب الفريق الإيطالي مع بداية الموسم المقبل.

ولم توضح الشبكة موقف موافقة ساري من عدمها على تدريب روما.

وأشارت سكاي إلى " شخصيات مسؤولة في تشيلسي اجتمعوا لمناقشة مستقبل المدرب الإيطالي وذلك بعد الخسارة أمام مانشستر يونايتد والتي جاءت بعد الخسارة الثقيلة ضد مانشستر سيتي".

على الجانب الآخر، يهدف روما لتغيير مدربه أوزيبيو دي فرانشيسكو نظرا لنتائج الفريق الأخيرة، وفقا لـ سكاي.

وتولى ساري تدريب تشيلسي قبل انطلاق الموسم الجاري ويمتد تعاقده حتى صيف عام 2021، قادما من نابولي الإيطالي.

وخاض ساري مع تشيلسي 42 مباراة فاز في 27 وتعادل في 6 وخسر في 9.

وسجل الفريق اللندني تحت قيادة المدرب الإيطالي 76 هدفا واستقبل 44.

وقاد ساري تشيلسي للتأهل لنهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترف وسيلاقي مانشستر سيتي الأحد المقبل في ملعب ويمبلي.

فيما ودع تشيلسي كأس الاتحاد الإنجليزي بالهزيمة على ملعبه أمام مانشستر يونايتد في دور الـ16 بهدفين دون رد.

قبل الخسارة أمام يونايتد، تلقى تشيلسي صفعة قوية بالسقوط أمام مانشستر سيتي 6-0 في الدوري الإنجليزي.

تشيلسي في المركز السادس بـ 50 نقطة من 26 مباراة بالتساوي مع أرسنال ومبتعدا عن الرابع يونايتد بنقطة والثالث توتنهام بـ 10 نقاط كاملة.

روما تلقى هو الآخر صفعة قوية للغاية ولكن في كأس إيطاليا. خسر أمام فيورنتينا 7-1.

في الدوري الإيطالي، يحتل روما المركز الخامس برصيد 41 نقطة من 24 مباراة بفارق نقطة عن الرابع ميلان و5 نقاط عن الثالث إنتر و12 نقطة كاملة عن الثاني نابولي.

بينما في دوري أبطال أوروبا، فنجح في الانتصار في ذهاب دور الـ 16 أمام بورتو بهدفين مقابل هدف.

ويمتد عقد دي فرانشيسكو حتى 2020 مع فريق الذئاب روما.

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