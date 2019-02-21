مدافع ليون: مواجهة مبابي كانت أصعب من ميسي

الخميس، 21 فبراير 2019 - 19:01

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان

قال مارسيلو مدافع ليون إن مواجهة كيليان مبابي كانت أصعب من ملاقاة ليونيل ميسي وذلك بعدما التقى الثنائي خلال الموسم الجاري.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

مارسيلو

النادي : أولمبيك ليون

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

وتحدث المدافع البرازيلي صاحب الـ31 عاما في تصريحات صحفية قائلا: "واجهت لاعبين في مستويات رائعة مؤخرا واللعب ضد مبابي مع باريس سان جيرمان كان صعبا وجعلني أقوم بالكثير من العمل خلال اللقاء".

وأكمل "ميسي لم يلعب بشكل جيد ضدنا يوم الثلاثاء الماضي مع برشلونة، أما مبابي فهو سريع ويتحرك كثيرا والمواجهات الفردية معه كانت أصعب شيء".

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وكان ليون خسر من سان جيرمان في الدور الأول 5-0 وسجل مبابي سوبر هاتريك، وفاز فريق مارسيلو بهدفين لهدف في الدور الثاني.

فيما تعادل ليون مع برشلونة في فرنسا سلبيا بدون أهداف في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وواصل مارسيلو حديثه "أعتقد أن مبابي سيصبح الأفضل في العام قريبا هناك بعض النقاط يستطيع تحسينها فقط ليقارن بميسي وكريستيانو رونالدو لكنه يتطور سريعا جدا".

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