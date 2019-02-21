تحدث عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة المصري عن واقعة لقاء بتروجت والإنتاج الحربي في الدوري، مشيرا إلى "من العيب السخرية من التحكيم المصري".

واقعة غريبة وغير معتادة حدثت في مباراة بتروجت والإنتاج الحربي، ضمن مباريات الجولة الـ23 من الدوري المصري.

وبدأت الواقعة حين احتسب مبروك نبيل حكم مباراة بتروجت والإنتاج الحربي أربعة دقائق وقت بدل من ضائع، لكنه أعلن نهاية اللقاء في الدقيقة 93:04، قبل أن يعود ويستمر اللعب لمدة دقيقة. (طالع التفاصيل)

وقال عصام عبد الفتاح: "من العيب السخرية من التحكيم المصري، والحديث أن الأمر "مواقف وطرائف" عيب ما يحدث".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "الحكم المساعد والحكم الخامس أخبرا الحكم الأول بتبقي دقيقة من اللعب، ومن هنا قرر الحكم إعادة اللعب مرة أخرى".

واستشهد "تلك الواقعة حدثت من قبل عندما لعب الأهلي والزمالك سويا ضد وست هام".

وأوضح "الحكم أنهى اللقاء في الدقيقة 40 واتجه كل من في الملعب لغرف خلع الملابس، قبل أن يعود الجميع من جديد لأرض الملعب لاستكمال المباراة".

واستمر "المباراة استكملت لمدة 5 دقائق جديدة، بل واهتزت الشباك أيضا".

وأتم "من العيب السخرية من التحكيم المصري. عيب".

فوز بتروجت رفع رصيده للنقطة الـ22 مرتقيا للمركز الـ15، وليخرج من مراكز الهبوط بعد فترة طويلة قبع فيها بالمركز الأخير.

وعلى الجهة الأخرى، تجمد رصيد الإنتاج الحربي عند النقطة الـ31 في المركز السادس.

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