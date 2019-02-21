تشكيل أرسنال - عودة أوزيل أمام باتي.. والنني خارج المواجهة

أعلن أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال تشكيل الفريق أمام باتي بوريسوف البيلاروسي في إياب دور الـ32 من الدوري الأوروبي.

وشهد التشكيل عودة الألماني ميسوت أوزيل أساسيا بعد فترة من الغياب عن المشاركة الأساسية.

وخرج ألكساندر لاكازت من قائمة المباراة إضافة إلى محترفنا المصري محمد النني.

وجاء تشكيل المدفعجية كالآتي.

حراسة المرمى: بيتر تشك.

الدفاع: ستيفان ليشتشتاينر، لوران كوسيلني، شكودران موستافي، مونريال.

الوسط: ماتيو جيندوزي، جرانيت جاكا، هنريك مخيتاريان، ميسوت أوزيل، أليكس إيوبي.

الهجوم: بيير إيمريك أوباميانج.

🚨 TEAM NEWS! Here's our starting XI to face @FCBATE 🏆 #UEL — Arsenal FC (@Arsenal) February 21, 2019

وسقط النادي اللندني أمام نظيره البيلاروسي في مباراة الذهاب بهدف نظيف.

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