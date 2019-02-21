تشكيل أرسنال - عودة أوزيل أمام باتي.. والنني خارج المواجهة

الخميس، 21 فبراير 2019 - 18:45

كتب : FilGoal

أوزيل - أرسنال

أعلن أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال تشكيل الفريق أمام باتي بوريسوف البيلاروسي في إياب دور الـ32 من الدوري الأوروبي.

وشهد التشكيل عودة الألماني ميسوت أوزيل أساسيا بعد فترة من الغياب عن المشاركة الأساسية.

وخرج ألكساندر لاكازت من قائمة المباراة إضافة إلى محترفنا المصري محمد النني.

أخبار متعلقة

"سانشيز بإمكانه العودة إلى أرسنال" بالفيديو – قنبلة بيلاروسيا تنفجر في وجه أرسنال.. وبيتيس يعود من 3-1 لـ 3-3 ضد رين تقرير - أرسنال سيصرف جزء كبيرا من ميزانية الصيف لضم مدافع ماينتس

وجاء تشكيل المدفعجية كالآتي.

حراسة المرمى: بيتر تشك.

الدفاع: ستيفان ليشتشتاينر، لوران كوسيلني، شكودران موستافي، مونريال.

الوسط: ماتيو جيندوزي، جرانيت جاكا، هنريك مخيتاريان، ميسوت أوزيل، أليكس إيوبي.

الهجوم: بيير إيمريك أوباميانج.

وسقط النادي اللندني أمام نظيره البيلاروسي في مباراة الذهاب بهدف نظيف.

اقرأ أيضا:

مصدر في الأهلي لـ في الجول: الحديث عن عدم المشاركة في بطولات إفريقيا "ليس منطقيا"

صلاح: أمران يضغطان على ليفربول قبل مواجهة مانشستر يونايتد

الاستئناف لـ في الجول: تعليق قرار إيقاف رئيس الزمالك لحين مناقشة التظلم المقدم منه

مصدر من الأهلي لـ في الجول: جاهزون لمواجهة بيراميدز لكن في الدوري.. وشاركنا في الكأس بالفعل

ولفرهامبتون يكشف لـ في الجول حقيقة رغبتهم في ضم رمضان صبحي

واقعة غريبة في الدوري المصري.. الحكم ينهي لقاء بتروجت والإنتاج ثم يعيد اللاعبين ويستكمل اللعب

أوزيل محمد النني أرسنال

نرشح لكم

أخر الأخبار

تشكيل تشيلسي - عودة كانتي للوسط الدفاعي.. وهازارد وإيجوايين احتياطيان أمام مالمو 10 دقيقة | أوروبا
جيوفينكو: لم أنتقل للهلال بسبب المال.. أريد تحقيق شيئا لم يحدث من قبل 27 دقيقة | السعودية
الزمالك يعلن أسعار تذاكر لقاء بترو أتليتكو وأماكن البيع 50 دقيقة | إفريقيا
مباشر الدوري الأوروبي - أرسنال (2) باتي (0).. بداية الشوط الثاني ساعة | أوروبا
بعد سلسلة من البيانات.. إلى أين وصلت أزمة الأهلي وبيراميدز واتحاد الكرة ساعة | الدوري المصري
تفاصيل جلسة رئيس الزمالك مع الجهاز الفني واللاعبين عقب التعادل مع الجيش ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيراميدز يواجه الأهلي والزمالك خلال 5 أيام في الدوري.. وتأكيد موعد مواجهة الكأس 2 ناشئ الأهلي المنتقل للزمالك لـ في الجول: رفضوا علاجي وقيدي.. ومدربه السابق يرد 3 اتحاد الكرة يمنع رئيس الزمالك من حضور المباريات 4 أحمد علي يكشف لـ في الجول سبب اشتباكه مع عمر جابر

قد ينال إعجابك