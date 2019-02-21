تغريم كلوب 45 ألف إسترليني بسبب تعليقاته على حكم لقاء وست هام

الخميس، 21 فبراير 2019 - 18:36

كتب : رامي جمال

يورجن كلوب - ليفربول

وقع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عقوبة ضخمة على المدير الفني لليفربول يورجن كلوب قدرها 45 ألف جنيه إسترليني بسبب تعليقاته على حكم لقاء فريقه أمام وست هام.

وقال بيان الاتحاد الإنجليزي: "تم تغريم يورجن كلوب 45 ألف جنيه إسترليني بعدما تقبل اتهام الاتحاد بتعليقاته السيئة على حم لقاء هام والتي تشير للتشكيك في نزاهته أو اتهامه بالتحيز".

وكان كلوب قال عقب المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله: "سمعت إن هدفنا كان من تسلل وأنا واثق أن الحكم يعرف ذلك، وبعد ذلك في المواقف التي تحتمل نسبة 50-50 من احتسابها لأي فريق كان دائما يتم احتساب الخطأ للفريق الآخر".

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وتابع "كبشر إن قمت بخطأ في الشوط الأول فينبغي علي ألا أزيد الأمر سوءا وأتفهم أن الحكام بشر".

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تغريم كلوب خلال الموسم الجاري في الدوري الإنجليزي بعدما دفع 8 آلاف جنيه إسترليني لدخوله أرض الملعب للاحتفال بهدف ديفوك أوريجي أمام إيفرتون في دربي الميرسيسايد.

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