كلوب: سولشاير يستحق تدريب فريق كبير

أشاد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بنظيره في مانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير مؤكدا أنه يستحق تدريب فريق كبير.

سولشاير تولى مهمة الشياطين الحمر بشكل مؤقت عقب رحيل جوزيه مورينيو ونجح في قيادة الفريق إلى تحقيق 8 انتصارات وتعادل وحيد في مسابقة الدوري الإنجليزي ليحتل المركز الرابع.

وكلوب أسهب في مديح نظيره النرويجي قبل مواجهة الفريقين يوم الأحد بالجولة 27 قائلا: "أنا مدرب وأعرف أننا لسنا بسحرة. الأمر لا يسير وأننا نأتي ونقول: أنت لست جيدا ولكني سأجعلك جيدا".

وأوضح لشبكة سكاي سبورتس "ولكننا محاطون بالعديد من اللاعبين الجيدين من حولنا وسولشاير أدى مهمته بشكل مذهل، الأمر كله يتعلق بإخراج إمكانيات الفريق وتطوير المواهب وهذا حقيقة ما فعله، وما يجعله يستحق تدريب فريق كبير".

وأضاف "لا أعرفه، قابلته مرة واحدة فقط وكانت في مقر تدريبات لا مانجا بإسبانيا عندما كان مع فريقه النرويجي (مولده) وتحادثنا لفترة قصيرة. إنه زميل لطيف وما فعله مع يونايتد بالتأكيد مذهل".

كلوب واصل حديثه "سنرى كيف سيلعبون أمامنا، أظن أنهم سيلعبون بطريقة مختلفة، بالتأكيد هم في موقف أكثر إيجابية الآن ولكن هناك أيضا الهجمات المرتدة التي تمثل تهديدا كبيرا خاصة عندما يكون (أنتوني) مارسيال و(جيسي) لينجارد في حالتيهما".

وأتم "ليسوا جيدين في أمر واحد فقط. ستكون مباراة بدنية للغاية وسيسعى كلا الفريقان للفوز بشكل كبير".

ليفربول يحتل وصافة الدوري الإنجليزي بالتساوي مع مانشستر سيتي وأفضلية مباراة أكثر للأخير، فيما يتواجد يونايتد بالمركز الرابع برصيد 51 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن أرسنال وتشيلسي صاحبي المركز الخامس والسادس على الترتيب.

مباراة الدور الأول انتهت بانتصار الريدز بثلاثة أهداف مقابل وهي المباراة التي رحل جوزيه مورينيو بعدها عن منصبه.

يونايتد مازال في سباق المنافسة على لقب كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الخروج من كأس الرابطة، وتبدو فرصه صعبة بالاستمرار في دوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة أمام باريس سان جيرمان 2-0 في ذهاب دور الـ16.

أما ليفربول فمازال في سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا التي تعادل في ذهاب دور الـ16 منها مع بايرن ميونيخ سلبيا في ملعب أنفيلد.

وودع مسابقتي كأس الاتحاد وكأس رابطة المحترفين.

























































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