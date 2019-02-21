جدار أوبلاك وصلابة سيميوني وهزيمة رونالدو في أبرز أرقام أتلتيكو مدريد ويوفنتوس

عقم يوفنتوس التهديفي استمر في مباراة سجل فيها دييجو جودين وخوسيه ماريا خيمينيز لأول مرة معا ليقترب أتلتيكو مدريد من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

أتلتيكو مدريد وبأقدام أوروجوانية تغلب على يوفنتوس بهدفين دون رد في ذهاب دور ال16 لدوري أبطال أوروبا. (طالع التفاصيل)

FilGoal.com يستعرض أبرز أرقام مباراة في السطور التالية..

*لم ينجح يوفنتوس في التسجيل في مرمى أتلتيكو مدريد خلال 3 مباريات جمعت بينهما في دوري أبطال أوروبا ليكون الفريق الوحيد الذي لم ينجح الفريق الإيطالي في هز شباكه.

*لم يخسر أتلتيكو مدريد إطلاقا أمام اي فريق إيطالي لعب ضده في دوري أبطال أوروبا منذ أن تولي دييجو سيميوني تدريب الفريق. إذ فاز في 5 مباريات وتعادل مرتين فقط.

*لم يتأخر أتلتيكو مدريد في النتيجة خلال اخر 16 مباراة إقصائية لعبها على أرضه في دوري أبطال أوروبا.

*لأول مرة يسجل ثنائي من أوروجواي لنفس الفريق في دوري أبطال أوروبا.

*منذ قدوم سيميوني، حافظ أتلتيكو مدريد على نظافة شباكه في 34 مباراة في دوري أبطال أوروبا، أكثر من أي فريق آخر.

*للمباراة الرابعة على التوالي يحافظ يان أوبلاك على نظافة شباكه في دوري أبطال أوروبا.

*حافظ أوبلاك على نظافة شباكه في 22 مباراة في دوري أبطال أوروبا منذ موسم 2014-2015، ليكون أكثر من حافظ على شباكه منذ تلك الفترة.

*حافظ أتلتيكو مدريد على نظافة شباكه في 124 مباراة مع سيميوني من أصل 204. ولم يستقبل الفريق سوى 120 هدفا فقط خلال تلك المباريات.

*خسر كريستيانو رونالدو للمرة الثانية من أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا. رونالدو لعب ضد الروخيبلانكوس 7 مباريات.

*أصبح أتلتيكو مدريد الفريق الثاني الذي يمنع يوفنتوس من التسجيل هذا الموسم بعد أتلانتا.

*اخر 7 مباريات فشل يوفنتوس في التسجيل فيها في دوري أبطال أوروبا كانت أمام فرق إسبانية.

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