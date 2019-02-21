بالفيديو – الأقدام الأوروجوانية تصنع الفارق.. أتليتكو يصعق يوفنتوس بثنائية في ذهاب دور الـ16

استعصت الدفاعات الإيطالية على مهاجمي أتليتكو مدريد، فكان الحل في أقدام المدافيعن الأوروجوانيين في مرمى تشيزني.

فاز أتليتكو مدريد على يوفنتوس بهدفين مقابل لا شيء على ملعب "واندا متروبوليتانو" في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

بداية سريعة

بداية المباراة كانت سريعة، ولم يحتج الفريقين للوقت كي يدخلوا الأجواء. رمية تماس لأتليتكو مدريد في الدقيقة الثانية، نفذها توماس بارتي إلى أنطوان جريزمان داخل منطقة الجزاء، ليتعرض إلى تدخل من بلايس ماتويدي ويطالب أصحاب الأرض بركلة جزاء.

ومرة أخرى انطلاقة رائعة من جريزمان في الدقيقة الخامسة بعدة مراوغات لدفاعات اليوفي ثم أرسل بينية إلى ديجو كوستا جهة اليمين لكن استطاع الدفاع استخلاص الكرة من أمام الإسباني.

وأثناء الضغط الإسباني، تحصل يوفنتوس على مخالفة من حدود منقطة الجزاء في الدقيقة التاسعة. سدد كريستيانو رونالدو الكرة بشكل رائع، لكن يان أوبلاك تألق وحولها إلى ركنية.

ووصل يوفنتوس من جديد إلى مرمى أتليتكو في الدقيقة الـ11. عرضية من ميراليم بيانتش، قابلها ليوناردو بونوتشي برأسية علت المرمى بقليل.

وعاد أتلتيكو للضغط، فسدد توماس بارتي بقوة في الدقيقة الـ15، لكن تشيزني كان في الموعد وتصدى للكرة.

وصلت إثارة الشوط الأول لمداها في الدقيقة اـ28. حكم اللقاء احتسب ركلة جزاء لصالح أتليتكو مدريد، لكن الحكم عاد واحتسب مخالفة خارج منطقة الجزاء.

ونفذ جريزمان المخالفة بنجاح، لكن تشيزني تصدى للكرة بنجاح، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي

الشوط الثاني

بدأ يوفنتوس الشوط الثاني ضاغطا في محاولة لتخفيف الضغوط على مرماه.

سدد كريستيانو رونالدو كرة قوية في الدقيقة الـ49، لكن الكرة اصطدمت بالشباك الخارجية.

وارتدت الكرة بانفراد تام إلى دييجو كوستا، لكن الإسباني سدد بجانب المرمى لتضيع فرصة الهدف.

تدخل سيميوني

تدخل دييجو سيميوني بتبديل أول، فشارك ألفارو موراتا بدلا من دييجو كوستا في الدقيقة الـ57.

ومرة أخرى تدخل سيميوني، فشارك توماس ليمار بدلا من توماس بارتي في الدقيقة الـ61.

ثم أخيرا شارك أنخيل كوريا بدلا من كوكي في الدقيقة الـ66.

وأخيرا أسفرت التبديلات عن أهداف، فسجل ألفارو موراتا الهدف الأول في الدقيقة الـ71. عرضية فيليبي لويز قابلها برأسية، لكن تقنية الفيديو أظهرت دفعة من الإسباني في ظهر جورجيو كيلليني ليلغى الهدف.

الكرات الثابة تنتصر

التبديل الأول من ماسيميليانو أليجري كان في الدقيقة الـ72 بدخول إيمري تشان بدلا من بيانتش.

الكرات الثابتة انتصرت لأتليتكو مدريد على يوفنتوس في الدقائق الأخيرة.

سجل خوسيه خيمنيز الهدف الأول في الدقيقة الـ78. ركنية نفذت داخل منطقة الجزاء، وتابعها المدافع الأوروجواني في مرمى يوفنتوس.

أليجري أراد التعويض هنا، فشارك فريدريكو بيرنارديسكي بدلا من باولو ديبالا في الدقيقة الـ80.

وفي الدقيقة الـ83 أضاف دييجو جودين هدفا ثانيا لأتليتكو مدريد. كرة ثابتة يفشل الدفاع في إخراجها، ويدافعا الأوروجواني الآخر بلمسة في مرمى تشيزني.

عودة متأخرة

حاول يوفنتوس العودة بتسجيل هدف على الأقل، فشارك جواو كانسيلو بدلا من بلايس ماتويدي في الدقيقة الـ84.

وكاد بيرنارديسكي يسجل الهدف الأول في الدقيقة الـ89. كرة ثابتة من على حدود منطقة الجزاء في الجهة اليسرى. رونالدو مررها أرضية للخلف، وسدد بيرنارديسكي بتصويبة تصدى لها أوبلاك إلى ركنية.

ومرة أخرى حول رونالدو عرضية بيرنارديسكي برأسية، لكن فوق المرمى، لينتهي اللقاء بفوز أتليتكو مدريد بهدفين مقابل لا شيء.

وتقام مباراة الإياب يوم 12 مارس في تورينو، إذ يحتاج يوفنتوس للفوز بثلاثة أهداف كي يضمن التأهل للدور التالي.

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